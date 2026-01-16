BlackRock reduce beneficio un 13 % en 2025, hasta US$5.553 millones

POR EFE

El fondo de inversiones BlackRock, el mayor gestor de activos del mundo, obtuvo un beneficio neto de 5.553 millones de dólares en 2025, un 13 % menos que el año pasado, según informó este jueves la empresa.

Los ingresos de BlackRock aumentaron un 19 % en 2025 si se comparan con 2024, hasta 24.216 millones de dólares.

Durante el cuarto trimestre de 2025, BlacRock ganó 1.127 millones de dólares, un 33 % menos que en el mismo período de 2024, después de que sus ingresos aumentaran en un 23 %, hasta los 7.008 millones de dólares.