Empresas & Management

BlackRock reduce beneficio un 13 % en 2025, hasta US$5.553 millones

Laurence D. Fink, presidente y director ejecutivo del fondo de inversión, dijo hoy en un comunicado que BlackRock inicia 2026 con un impulso creciente en su plataforma, tras haber registrado el mejor año y trimestre en términos de entradas netas de capital su nuestra historia.

  • BlackRock reduce beneficio un 13 % en 2025, hasta US$5.553 millones

    IMAGEN REFERENCIA

2026-01-16

POR EFE

El fondo de inversiones BlackRock, el mayor gestor de activos del mundo, obtuvo un beneficio neto de 5.553 millones de dólares en 2025, un 13 % menos que el año pasado, según informó este jueves la empresa.

Los ingresos de BlackRock aumentaron un 19 % en 2025 si se comparan con 2024, hasta 24.216 millones de dólares.

Durante el cuarto trimestre de 2025, BlacRock ganó 1.127 millones de dólares, un 33 % menos que en el mismo período de 2024, después de que sus ingresos aumentaran en un 23 %, hasta los 7.008 millones de dólares.

BlackRock pone a la venta el 7 % del capital de Naturgy

Los activos bajo gestión también crecieron hasta los 14.041 billones de dólares, desde los 11.551 billones de dólares del trimestre anterior.

Laurence D. Fink, presidente y director ejecutivo del fondo de inversión, dijo hoy en un comunicado que BlackRock inicia 2026 con un impulso creciente en su plataforma, tras haber registrado el mejor año y trimestre en términos de entradas netas de capital su nuestra historia.

Las acciones de BlackRock subían este jueves un 3,34 % en la sesión previa a la apertura del mercado gracias a sus buenos resultados.

Redacción web
Agencia EFE

Inversiones
|
Plataforma
|
Beneficio
|
BlackRock
|

12 ejemplares al año por $75

SUSCRIBIRSE