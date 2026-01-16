Un 68 % de nuevas inversiones extranjeras en Costa Rica fueron de sector servicios

Por revistaeyn.com
La Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE) confirmó que, durante 2025, atrajo 19 nuevos proyectos de inversión extranjera directa (IED) y 48 reinversiones de compañías globales que ampliaron sus operaciones en Costa Rica.
Los nuevos proyectos incluyeron centros de excelencia, servicios corporativos avanzados (datos, finanzas, experiencia de usuario, ciberseguridad), automatización médica, ingeniería aplicada, y manufactura especializada con huellas productivas más robustas desde el inicio de operaciones.
El 48 % de estas inversiones provienen de países con destinos de origen de inversión distintos a Estados Unidos. Otro dato relevante es que un 21 % se ubicó fuera del Gran Área Metropolitana.
De los 19 nuevos proyectos captados en 2025, 13 corresponden al sector servicios, 5 a ciencias de la vida y 1 a manufactura.
En servicios, las compañías incorporaron centros de servicios compartidos y soluciones digitales avanzadas (customer success, experiencia de usuario, Inteligencia Artificial aplicada, analítica, soporte técnico especializado y ventas estratégicas). Por otro lado, en ciencias de la vida y manufactura avanzada, los proyectos - incluidas las nuevas operaciones de fabricantes de equipo original (OEM)- profundizaron en automatización, componentes conectados, salud digital y líneas productivas de alta precisión.
CINDE detalla que de las 48 reinversiones registradas predominan servicios (30 proyectos) con expansiones en tecnologías de la información, analítica avanzada y finanzas; ciencias de la vida (13) con nuevas líneas de producción, servicios de ingeniería, calidad y soporte a investigación y desarrollo; y manufactura (5) con tecnologías de mayor precisión y ampliación de turnos.
“Vemos dos vectores claros en el tipo de procesos que las empresas traen a Costa Rica. Primero, servicios corporativos y digitales que migran a funciones de mayor valor —datos, ciberseguridad, experiencia de usuario, finanzas avanzadas—. Segundo, en ciencias de la vida y manufactura, proyectos OEM y suplidores con automatización desde el día uno y huellas productivas más robustas. Hacia adelante, nuestra mirada está en atraer más centros de excelencia funcionales, servicios clínicos y de salud digital”, respondió Ana María Romero, Gerente de Asesoría de Inversión en CINDE.
Casos como ACQUIA, Progress, Duracell, Viventium, Power Design y Zimmer Biomet son referencia de la llegada de empresas con operaciones de mayor sofisticación tecnológica y que, por tanto, demandan de talento especializado.
El sector multinacional emplea a la fecha a 196.310 personas en Costa Rica. En 2025 se observó crecimiento neto positivo de 3.259 puestos, cifra significativamente menor que años previos, confirmando una desaceleración en la creación de puestos.