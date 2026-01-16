Empresas & Management

Un 68 % de nuevas inversiones extranjeras en Costa Rica fueron de sector servicios

CINDE reporta que durante 2025, atrajo 19 nuevos proyectos de inversión extranjera directa y 48 reinversiones de compañías globales que ampliaron sus operaciones.

Por revistaeyn.com La Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE) confirmó que, durante 2025, atrajo 19 nuevos proyectos de inversión extranjera directa (IED) y 48 reinversiones de compañías globales que ampliaron sus operaciones en Costa Rica. Los nuevos proyectos incluyeron centros de excelencia, servicios corporativos avanzados (datos, finanzas, experiencia de usuario, ciberseguridad), automatización médica, ingeniería aplicada, y manufactura especializada con huellas productivas más robustas desde el inicio de operaciones.

El 48 % de estas inversiones provienen de países con destinos de origen de inversión distintos a Estados Unidos. Otro dato relevante es que un 21 % se ubicó fuera del Gran Área Metropolitana. De los 19 nuevos proyectos captados en 2025, 13 corresponden al sector servicios, 5 a ciencias de la vida y 1 a manufactura. En servicios, las compañías incorporaron centros de servicios compartidos y soluciones digitales avanzadas (customer success, experiencia de usuario, Inteligencia Artificial aplicada, analítica, soporte técnico especializado y ventas estratégicas). Por otro lado, en ciencias de la vida y manufactura avanzada, los proyectos - incluidas las nuevas operaciones de fabricantes de equipo original (OEM)- profundizaron en automatización, componentes conectados, salud digital y líneas productivas de alta precisión. CINDE detalla que de las 48 reinversiones registradas predominan servicios (30 proyectos) con expansiones en tecnologías de la información, analítica avanzada y finanzas; ciencias de la vida (13) con nuevas líneas de producción, servicios de ingeniería, calidad y soporte a investigación y desarrollo; y manufactura (5) con tecnologías de mayor precisión y ampliación de turnos.