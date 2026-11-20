Por revistaeyn.com
La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal) celebró sus 110 años de historia con una gala, en la que reconoció a seis referentes empresariales cuyas trayectorias reflejan distintas formas de contribuir al crecimiento económico y al bienestar de la sociedad salvadoreña.
La celebración reunió a representantes del sector empresarial, expresidentes de la gremial e invitados especiales para recordar una trayectoria institucional iniciada en 1915.
Uno de los momentos centrales de la velada fue la entrega de los Galardones Camarasal, que destacan valores esenciales para el desarrollo del país. En la categoría Trayectoria PYME, el reconocimiento se otorgó a Librería Moderna, fundada en 1884, que acumula 142 años de historia.
El galardón a la Sostenibilidad Empresarial fue entregado a AES El Salvador, por su compromiso con la transición energética y el desarrollo sostenible. Con 28 años de operaciones en el país, ha impulsado proyectos de generación renovable, almacenamiento de energía y reducción de emisiones.
En la categoría Empresa Familiar Destacada, Camarasal reconoció a Almacenes Freund, fundada en 1913. Con más de un siglo de trayectoria y 86 años de ser socia de la gremial, la empresa ha mantenido un legado que trasciende generaciones, demostrando capacidad de adaptación, modernización y crecimiento en los sectores ferretero y de la construcción.
El reconocimiento a la Innovación Empresarial fue para Farmacias San Nicolás, empresa con 61 años de historia que ha combinado su trayectoria con la incorporación de tecnología a sus operaciones.
Por su parte, Grupo Campestre recibió el galardón al Desarrollo Local, en reconocimiento a sus 44 años de trayectoria y su crecimiento desde San Miguel hasta consolidarse como un grupo agroindustrial de alcance nacional.
El momento culminante fue la entrega del Premio Filantrópico a la Familia Poma, máxima distinción de los Galardones Camarasal 110 años. Este reconocimiento destacó su legado empresarial de más de un siglo, así como más de cuatro décadas de compromiso filantrópico institucional.
A través de Fundación Poma, FUSAL y otras iniciativas, la familia ha contribuido al desarrollo de la salud, la educación y la cultura, generando oportunidades y bienestar para miles de salvadoreños. Una historia que continúa
Durante la celebración, la presidenta de Camarasal, Leticia Escobar, destacó la importancia de reconocer a las generaciones de empresarios que han contribuido al desarrollo económico y social del país.
“Celebrar 110 años de Camarasal nos llena de orgullo y nos recuerda la responsabilidad de honrar el legado de quienes construyeron esta historia. Con profundo respeto y compromiso, asumimos la tarea de preservar y fortalecer lo que generaciones de empresarios han aportado al desarrollo de El Salvador, para transmitirlo a quienes continuarán este camino”, expresó Escobar.
A 110 años de su fundación, Camarasal continúa acompañando a las empresas de comercio, industria y servicios, impulsando su fortalecimiento y promoviendo oportunidades que contribuyen al crecimiento económico de El Salvador.