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La Familia Poma recibió el Premio Filantrópico, máxima distinción de los Galardones Camarasal 110 años. Este reconocimiento destacó su legado empresarial de más de un siglo, así como más de cuatro décadas de compromiso filantrópico institucional.

Por revistaeyn.com La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal) celebró sus 110 años de historia con una gala, en la que reconoció a seis referentes empresariales cuyas trayectorias reflejan distintas formas de contribuir al crecimiento económico y al bienestar de la sociedad salvadoreña. La celebración reunió a representantes del sector empresarial, expresidentes de la gremial e invitados especiales para recordar una trayectoria institucional iniciada en 1915.

Uno de los momentos centrales de la velada fue la entrega de los Galardones Camarasal, que destacan valores esenciales para el desarrollo del país. En la categoría Trayectoria PYME, el reconocimiento se otorgó a Librería Moderna, fundada en 1884, que acumula 142 años de historia. El galardón a la Sostenibilidad Empresarial fue entregado a AES El Salvador, por su compromiso con la transición energética y el desarrollo sostenible. Con 28 años de operaciones en el país, ha impulsado proyectos de generación renovable, almacenamiento de energía y reducción de emisiones. En la categoría Empresa Familiar Destacada, Camarasal reconoció a Almacenes Freund, fundada en 1913. Con más de un siglo de trayectoria y 86 años de ser socia de la gremial, la empresa ha mantenido un legado que trasciende generaciones, demostrando capacidad de adaptación, modernización y crecimiento en los sectores ferretero y de la construcción.