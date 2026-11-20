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Los proyectos registrados corresponden a las compañías españolas ATP America, S.A., Estela Shipping Panama, S.A. y Blumaq Latam, S.A., cuyos planes de expansión contemplan inversiones futuras por US$1.10 millones y ejecuciones a la fecha por aproximadamente US$4.46 millones.

Por revistaeyn.com Tres empresas de capital español figuran entre las nuevas compañías registradas en el régimen de Zonas Francas del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) de Panamá durante 2026, consolidando una inversión inicial conjunta declarada de US$8.3 millones destinada a la operación de zonas francas, servicios logísticos y procesamiento de productos. La llegada de estas empresas extranjeras valida la estrategia de facilitación y atención institucional, generando nuevas oportunidades de empleo y fortaleciendo el crecimiento económico de Panamá.

Los proyectos registrados corresponden a las compañías españolas ATP America, S.A., Estela Shipping Panama, S.A. y Blumaq Latam, S.A., cuyos planes de expansión contemplan inversiones futuras por US$1.10 millones y ejecuciones a la fecha por aproximadamente US$4.46 millones. En detalle, ATP America se incorpora como promotora y operadora de zona franca; Estela Shipping Panama operará en servicios logísticos dentro de PanaPark Free Zone; y Blumaq Latam desarrollará actividades de alquiler de bienes raíces y procesamiento de productos terminados o semielaborados bajo el mismo promotor.