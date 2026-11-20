Por revistaeyn.com
Tres empresas de capital español figuran entre las nuevas compañías registradas en el régimen de Zonas Francas del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) de Panamá durante 2026, consolidando una inversión inicial conjunta declarada de US$8.3 millones destinada a la operación de zonas francas, servicios logísticos y procesamiento de productos.
La llegada de estas empresas extranjeras valida la estrategia de facilitación y atención institucional, generando nuevas oportunidades de empleo y fortaleciendo el crecimiento económico de Panamá.
Los proyectos registrados corresponden a las compañías españolas ATP America, S.A., Estela Shipping Panama, S.A. y Blumaq Latam, S.A., cuyos planes de expansión contemplan inversiones futuras por US$1.10 millones y ejecuciones a la fecha por aproximadamente US$4.46 millones.
En detalle, ATP America se incorpora como promotora y operadora de zona franca; Estela Shipping Panama operará en servicios logísticos dentro de PanaPark Free Zone; y Blumaq Latam desarrollará actividades de alquiler de bienes raíces y procesamiento de productos terminados o semielaborados bajo el mismo promotor.
Este balance se complementa con una cuarta empresa de inversión mixta (Chile y Venezuela), elevando el total de nuevas incorporaciones a cuatro firmas que generan un impacto directo en el mercado laboral.
En su conjunto, estos registros contemplan 34 empleos directos y 15 indirectos iniciales, junto con una proyección de 52 puestos directos y 27 indirectos adicionales, totalizando 128 plazas de trabajo entre actuales y futuras.
A través de la Comisión Nacional de Zonas Francas, el Ministerio de Comercio e Industrias da seguimiento continuo a estos proyectos mediante procesos eficientes de trámites y atención especializada.
De esta forma, la institución continuará respaldando la consolidación operativa de firmas en el país para maximizar su encadenamiento con la producción nacional y ampliar su capacidad exportadora.