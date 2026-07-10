Camarasal juramenta al nuevo Consejo Directivo del Centro de Mediación y Arbitraje

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Durante la ceremonia se destacó el papel del Centro de Mediación y Arbitraje como un mecanismo especializado para la resolución alternativa de controversias, orientado a fortalecer la confianza en los negocios y promover soluciones ágiles, técnicas y eficientes.

Por revistaeyn.com La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal) juramentó al nuevo Consejo Directivo del Centro de Mediación y Arbitraje (CMA) para el período 2026-2028, durante una ceremonia en la que participaron representantes de gobierno, del sector empresarial, instituciones públicas, bufetes y empresas socias. Durante la ceremonia se destacó el papel del Centro de Mediación y Arbitraje como un mecanismo especializado para la resolución alternativa de controversias, orientado a fortalecer la confianza en los negocios y promover soluciones ágiles, técnicas y eficientes.

“El Centro de Mediación y Arbitraje representa el compromiso de Camarasal con el fortalecimiento de la confianza empresarial y con la promoción de mecanismos modernos y especializados para la solución de controversias”, expresó la presidenta de Camarasal, Leticia Escobar. Asimismo, se realizó la entrega de reconocimientos a miembros salientes del Consejo Directivo del período 2024-2026, en mérito a su contribución al desarrollo del arbitraje y de los mecanismos alternativos de solución de controversias en El Salvador.