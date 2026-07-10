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Camarasal juramenta al nuevo Consejo Directivo del Centro de Mediación y Arbitraje

Durante la ceremonia se destacó el papel del Centro de Mediación y Arbitraje como un mecanismo especializado para la resolución alternativa de controversias, orientado a fortalecer la confianza en los negocios y promover soluciones ágiles, técnicas y eficientes.

  • Camarasal juramenta al nuevo Consejo Directivo del Centro de Mediación y Arbitraje

    Con más de dos décadas de trayectoria, el Centro de Mediación y Arbitraje de Camarasal se ha consolidado como una institución referente en la administración de procesos. Foto de cortesía
2026-07-10

Por revistaeyn.com

La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal) juramentó al nuevo Consejo Directivo del Centro de Mediación y Arbitraje (CMA) para el período 2026-2028, durante una ceremonia en la que participaron representantes de gobierno, del sector empresarial, instituciones públicas, bufetes y empresas socias.

Durante la ceremonia se destacó el papel del Centro de Mediación y Arbitraje como un mecanismo especializado para la resolución alternativa de controversias, orientado a fortalecer la confianza en los negocios y promover soluciones ágiles, técnicas y eficientes.

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“El Centro de Mediación y Arbitraje representa el compromiso de Camarasal con el fortalecimiento de la confianza empresarial y con la promoción de mecanismos modernos y especializados para la solución de controversias”, expresó la presidenta de Camarasal, Leticia Escobar.

Asimismo, se realizó la entrega de reconocimientos a miembros salientes del Consejo Directivo del período 2024-2026, en mérito a su contribución al desarrollo del arbitraje y de los mecanismos alternativos de solución de controversias en El Salvador.

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Con más de dos décadas de trayectoria, el Centro de Mediación y Arbitraje de Camarasal se ha consolidado como una institución referente en la administración de procesos de mediación y arbitraje, promoviendo mecanismos eficaces para la resolución de controversias y el fortalecimiento del clima de negocios en El Salvador.

Como parte de su posicionamiento estratégico a nivel local e internacional, Camarasal forma parte de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, Industria y Servicios (AICO), así como de la Federación de Cámaras de Comercio del Istmo Centroamericano (FECAMCO), las Cámaras Latinas en USA (CAMACOL), la Cámara Internacional de Comercio (ICC) y la Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas, entre otras instancias locales como la Comisión Intergremial para la Facilitación del Comercio en El Salvador (CIFACIL).

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