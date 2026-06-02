Banco Davivienda El Salvador firma alianza estratégica con Carvimax

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Además del acceso al financiamiento, la alianza incorpora la posibilidad de complementar la adquisición del vehículo con soluciones de protección respaldadas por Davivienda Seguros.

Por revistaeyn.com Banco Davivienda El Salvador anunció una alianza estratégica con Carvimax, plataforma especializada en la compra y venta de vehículos, que permitirá a los salvadoreños acceder de manera más simple, rápida y conveniente a soluciones de financiamiento vehicular a través de una experiencia digital integrada. A través de esta alianza, las personas interesadas en adquirir un vehículo podrán acceder a una experiencia digital que simplifica cada etapa del proceso, desde la búsqueda y evaluación de opciones hasta el financiamiento y la protección del vehículo.

De esta manera, los usuarios podrán iniciar digitalmente su proceso de financiamiento desde la plataforma Carvimax, utilizando herramientas que les permitirán simular cuotas según sus necesidades y gestionar su solicitud de forma sencilla. Posteriormente, recibirán el acompañamiento especializado de Davivienda durante todo el proceso de evaluación y otorgamiento del crédito, garantizando una experiencia ágil, cercana y respaldada por la experiencia del banco. “Esta alianza refleja nuestra visión de construir soluciones financieras integradas a los ecosistemas donde nuestros clientes toman decisiones importantes, acercando oportunidades de financiamiento para la compra de vehículos a través de procesos más ágiles, digitales y convenientes”, expresó Gerardo Simán, presidente ejecutivo de Banco Davivienda El Salvador. "Carvimax es la primera plataforma digital, donde un usuario puede comprar o vender su carro usado, el carro es verificado e inspeccionado. Además, ahora a través de las alianzas con Banco Davivienda van a poder financiar su vehículo". Leonardo Borja, director ejecutivo de Carvimax.