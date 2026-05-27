Finanzas

El Salvador: Conozca detalles de la Reforma Interpretativa a Ley de Impuesto sobre la Renta

La nueva interpretación auténtica, aprobada mediante el Decreto Legislativo No. 568, aclara que las mermas, pérdidas, costos o gastos asociados a la generación de ingresos podrán ser deducibles siempre que cumplan determinados criterios.

Por revistaeyn.com La nueva interpretación auténtica al artículo 28 de la Ley de Impuesto sobre la Renta (ISR) de El Salvador busca aclarar el tratamiento tributario aplicable a las mermas y pérdidas asociadas con las actividades económicas de las empresas, un tema que durante años generó controversias entre contribuyentes y la Administración Tributaria. De acuerdo con William Ezequiel Escobar Fuentes, Gerente Senior de Impuestos de EY, esta interpretación responde a vacíos y criterios restrictivos que, en la práctica, impedían la deducibilidad de mermas, pérdidas, o gastos relacionados con la operación normal de las empresas en El Salvador.

“El principal problema era que, en la práctica, muchas deducciones eran rechazadas porque se exigía que las mermas y pérdidas estuvieran acreditadas por organismos reguladores o entidades certificadoras, aun cuando en muchos sectores económicos no existen instituciones que emitan este tipo de validaciones”, explicó Escobar. Aunque en 2019 ya se había emitido una interpretación auténtica relacionada con este tema, EY señala que persistían criterios restrictivos que continuaban generando incertidumbre tributaria para distintos sectores económicos.

CRITERIOS A CUMPLIR

La nueva interpretación auténtica, aprobada mediante el Decreto Legislativo No. 568, aclara que las mermas, pérdidas, costos o gastos asociados a la generación de ingresos podrán ser deducibles siempre que cumplan determinados criterios, entre ellos: · Que puedan medirse e identificarse; · Que sean inherentes a la actividad económica; · Que representen costos reales y razonables; · Y que estén debidamente documentados y registrados contablemente. Según EY, sectores como comercio, alimentos perecederos, textiles, energía e hidrocarburos podrían verse especialmente impactados, debido a que las mermas y pérdidas forman parte natural de sus operaciones. La firma también destacó que esta interpretación no modifica la Ley del ISR, sino que aclara el alcance que originalmente buscaba establecer el legislador, respecto al tratamiento tributario de este tipo de costos y gastos.