Cantidad de microempresas en Costa Rica creció 10,5 % en 2024

Con respecto al nivel de informalidad de las microempresas de los hogares, se estima que, en 2024, de las 435.779 en Costa Rica, el 80,1 % no poseen registros contables formales, el 98,3 % no están inscritos en el Registro Nacional con cédula jurídica y el 99,7 % no tienen un salario fijo asignado para el propio trabajador independiente, sea cuenta propia o empleador.

Otras características relevantes que evidencian el marco de la informalidad de estas microempresas de los hogares son: que el 58,0 % no están inscritas en ninguna instancia pública, el 69,2 % no tienen ningún tipo de contabilidad (ni régimen tradicional ni régimen simplificado), el 66,8 % no cuentan con comprobante de venta, el 70,6 % de los negocios no cuenta con local comercial, el 18,6 % no usa productos financieros para el negocio y el 60,8 % no cuenta con seguro social para la persona dueña de la actividad económica.

Esta encuesta revela que en las microempresas el dispositivo más utilizado para labores del negocio es el teléfono celular, con el 94,3 %; seguido en importancia por la computadora 20,6 %, el teléfono fijo con el 4,5 % y otros dispositivos como tabletas y fax con 3,0 %. Un 92,3 % de las microempresas tienen acceso a Internet.