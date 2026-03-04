Caso Epstein: Bill Gates es llamado a declarar ante Congreso EEUU

Por revistaeyn.com / EFE
El comité del Congreso de Estados Unidos que investiga al financiero fallecido Jeffrey Epstein solicitó formalmente el testimonio de Bill Gates, cofundador de Microsoft, y de Leon Black, cofundador de Apollo Global Management.
Ambos multimillonarios fueron citados mediante cartas enviadas por el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, con el objetivo de recabar información relevante para la investigación.
"El Comité de Supervisión continúa buscando la verdad para los sobrevivientes y todos los estadounidenses", escribió Comer en su cuenta de X.
La solicitud se enmarca en la pesquisa sobre las actividades y contactos de Epstein, quien fue condenado por delitos sexuales y cuya red de relaciones ha involucrado a varias figuras prominentes del mundo empresarial y financiero.
El comité busca esclarecer posibles vínculos y detalles sobre la interacción de Gates y Black con Epstein, ya que ambos aparecen en los archivos difundidos sobre el fallecido delincuente sexual.
BILL GATES BAJO ESCRUTINIO PÚBLICO
Gates, además de ser multimillonario, cuenta con un respeto en la sociedad e instituciones por su labor filantrópica. Sin embargo, en las últimas semanas el escándalo lo ha golpeado y ha cancelado citas públicas.
De hecho, el pasado mes de febrero, se disculpó con el personal de su fundación por sus vínculos con el pederasta Jeffrey Epstein al admitir que manchó el nombre de la asociación, aunque se desvinculó de los delitos que pesan sobre el fallecido magnate.
El cofundador dijo que "fue un gran error pasar tiempo con Epstein" y se disculpó por llevar a ejecutivos de la Fundación Gates a reuniones con el delincuente sexual.
Incluso, admitió que no vio nada ilícito, pero que sí vivió aventuras con dos mujeres rusas que tuvieron contacto con Epstein pero que, según dijo, no formaban parte de su red de víctimas.
LA IMPORTANCIA DE LOS TESTIGOS EN EL CASO EPSTEIN
Los legisladores han enfatizado la importancia de obtener entrevistas transcritas de los citados, que se suman a otras seis personas llamadas a declarar, como parte de los esfuerzos del Congreso para completar un panorama más amplio sobre las operaciones y redes del financiero caído en desgracia.
Un portavoz del comité recordó a la prensa local que la investigación también ha buscado testimonios y documentos relacionados con figuras políticas de alto perfil, incluida la exprimera dama y exsecretaria de Estado Hillary Clinton y el expresidente Bill Clinton.
Sus declaraciones anteriores y actividades asociadas con Epstein han sido objeto de escrutinio público, y los legisladores han tratado de aclarar cualquier vínculo a través de entrevistas y revisión de registros oficiales para entender mejor el alcance de las relaciones entre Epstein y estos líderes.