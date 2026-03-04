Caso Epstein: Bill Gates es llamado a declarar ante Congreso EEUU

Por revistaeyn.com / EFE

El comité del Congreso de Estados Unidos que investiga al financiero fallecido Jeffrey Epstein solicitó formalmente el testimonio de Bill Gates, cofundador de Microsoft, y de Leon Black, cofundador de Apollo Global Management.

Ambos multimillonarios fueron citados mediante cartas enviadas por el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, con el objetivo de recabar información relevante para la investigación.

"El Comité de Supervisión continúa buscando la verdad para los sobrevivientes y todos los estadounidenses", escribió Comer en su cuenta de X.

La solicitud se enmarca en la pesquisa sobre las actividades y contactos de Epstein, quien fue condenado por delitos sexuales y cuya red de relaciones ha involucrado a varias figuras prominentes del mundo empresarial y financiero.

El comité busca esclarecer posibles vínculos y detalles sobre la interacción de Gates y Black con Epstein, ya que ambos aparecen en los archivos difundidos sobre el fallecido delincuente sexual.