Estado panameño tendrá nuevos socios en sector eléctrico tras venta de AES

La venta de The AES Corporation redefine el mapa accionario del sector eléctrico panameño y abre una nueva etapa en la relación del Estado con sus socios privados. Con el anuncio oficial de la transacción, Panamá no solo observa un cambio en la casa matriz de varias de sus generadoras, sino que se prepara para recibir a nuevos actores globales en su estructura energética.
El control de la compañía pasará a manos de un consorcio internacional encabezado por Global Infrastructure Partners, firma que forma parte de BlackRock, junto con EQT a través de su fondo EQT Infrastructure VI.
En la operación también participan como coinversionistas el fondo de pensiones estadounidense California Public Employees’ Retirement System y el fondo soberano Qatar Investment Authority.
GIP es reconocido por su enfoque en infraestructura estratégica, con inversiones en energía, transporte, activos digitales, agua y manejo de residuos, y administra más de US$193.000 millones en activos. EQT, por su parte, gestiona alrededor de 270.000 millones de euros en capital privado y activos reales, con presencia en Europa, Asia Pacífico y América. Con la compra de AES Corp., este grupo se convierte en socio indirecto del Estado panameño en varias empresas clave del sistema eléctrico nacional.
AES Panamá
En AES Panamá, el Estado conserva el 50,5 % de las acciones, mientras que el 49,1 % pertenece actualmente a AES Corp. y el 0,4 % a inversionistas minoritarios. Esa participación privada será la que pasará al nuevo consorcio una vez se concrete la operación.
A través de esta sociedad, el Estado también mantiene una presencia indirecta en otros activos de generación.
AES Changuinola
En AES Changuinola, la participación se distribuye en 80 % para AES Corp. y 20 % para AES Panamá. Esto implica que, tras el cierre, el control mayoritario quedará bajo el grupo liderado por GIP y EQT, mientras que la porción indirecta estatal se mantendrá vía AES Panamá.
En el caso de GANA-CONO, el Estado panameño no figura como accionista. Allí, 65 % corresponde a AES Corp. y 35 % a inversionistas de República Dominicana, por lo que el nuevo consorcio asumirá íntegramente la participación que hoy posee AES.
Otras sociedades vinculadas
En Generadora de Gatún (GEGP), 51 % pertenece a Interenergy y 49 % a AES Panamá, lo que convierte al Estado en socio indirecto. En tanto, en Group Energy Gas Panamá, la composición accionaria incluye 24 % de AES Corp., 24,7 % del Estado y una fracción minoritaria adicional, consolidando así una relación mixta entre capital público y privado.
El cierre de la transacción está previsto para finales de 2026 o comienzos de 2027. Una vez completado, el consorcio internacional asumirá la participación que hoy mantiene AES Corp. en estas empresas, transformándose en nuevo socio estratégico del Estado panameño en una parte relevante de la generación eléctrica nacional.
El movimiento no altera, por ahora, la proporción accionaria estatal, pero sí cambia el perfil del inversionista privado que acompañará al país en la gestión de infraestructura energética clave para su desarrollo.
