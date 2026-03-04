Estado panameño tendrá nuevos socios en sector eléctrico tras venta de AES

Empresas & Management

Por revistaeyn.com La venta de The AES Corporation redefine el mapa accionario del sector eléctrico panameño y abre una nueva etapa en la relación del Estado con sus socios privados. Con el anuncio oficial de la transacción, Panamá no solo observa un cambio en la casa matriz de varias de sus generadoras, sino que se prepara para recibir a nuevos actores globales en su estructura energética. El control de la compañía pasará a manos de un consorcio internacional encabezado por Global Infrastructure Partners, firma que forma parte de BlackRock, junto con EQT a través de su fondo EQT Infrastructure VI.

En la operación también participan como coinversionistas el fondo de pensiones estadounidense California Public Employees’ Retirement System y el fondo soberano Qatar Investment Authority. GIP es reconocido por su enfoque en infraestructura estratégica, con inversiones en energía, transporte, activos digitales, agua y manejo de residuos, y administra más de US$193.000 millones en activos. EQT, por su parte, gestiona alrededor de 270.000 millones de euros en capital privado y activos reales, con presencia en Europa, Asia Pacífico y América. Con la compra de AES Corp., este grupo se convierte en socio indirecto del Estado panameño en varias empresas clave del sistema eléctrico nacional. AES Panamá En AES Panamá, el Estado conserva el 50,5 % de las acciones, mientras que el 49,1 % pertenece actualmente a AES Corp. y el 0,4 % a inversionistas minoritarios. Esa participación privada será la que pasará al nuevo consorcio una vez se concrete la operación. A través de esta sociedad, el Estado también mantiene una presencia indirecta en otros activos de generación. AES Changuinola En AES Changuinola, la participación se distribuye en 80 % para AES Corp. y 20 % para AES Panamá. Esto implica que, tras el cierre, el control mayoritario quedará bajo el grupo liderado por GIP y EQT, mientras que la porción indirecta estatal se mantendrá vía AES Panamá.