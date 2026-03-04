BID: Latinoamérica crecerá 2,1 % en 2026 en medio de incertidumbre global

Centroamérica & Mundo

El informe concluye que las políticas que promueven una mayor competencia, una mejor formación de competencias, una integración regional más profunda y el desarrollo de cadenas de valor regionales más sofisticadas pueden impulsar significativamente la productividad.

Por revistaeyn.com América Latina y el Caribe crecerá un estimado del 2,1 % en 2026, en línea con su promedio de largo plazo, según el nuevo informe macroeconómico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El análisis destaca la resiliencia de las economías de la región y concluye que acelerar el crecimiento inclusivo requerirá marcos macroeconómicos sólidos y reformas estructurales ambiciosas, junto con esfuerzos para aprovechar las oportunidades tecnológicas y de materias primas en medio de crecientes riesgos globales.

La proyección refleja una desaceleración gradual en comparación con el crecimiento del 2,2 % anual registrado en la región en 2025. De acuerdo con el informe, los mercados laborales de la región han mantenido bajos niveles de desempleo, la inflación ha sido en gran medida contenida y la confianza de los inversores ha mejorado, tal como lo reflejan unos costos de endeudamiento históricamente bajos. A pesar de estos avances, el crecimiento aún es insuficiente para cerrar las brechas de ingresos, los niveles de deuda pública son elevados y el aumento en los pagos de intereses ejerce una presión creciente sobre las finanzas públicas y las cuentas externas. "América Latina y el Caribe ha navegado la incertidumbre global con resiliencia, apoyada en marcos fiscales y monetarios que han contribuido a contener la inflación y sostener la estabilidad macroeconómica", señaló Laura Alfaro Maykall, economista jefe y consejera económica del BID. La región está en una posición privilegiada para convertir los rápidos avances tecnológicos y las necesidades energéticas globales en motores de crecimiento, destaca el informe. Ambas tendencias dependen en gran medida de los minerales críticos, de los cuales la región posee abundantes reservas.