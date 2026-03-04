BID: Latinoamérica crecerá 2,1 % en 2026 en medio de incertidumbre global

Por revistaeyn.com
América Latina y el Caribe crecerá un estimado del 2,1 % en 2026, en línea con su promedio de largo plazo, según el nuevo informe macroeconómico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El análisis destaca la resiliencia de las economías de la región y concluye que acelerar el crecimiento inclusivo requerirá marcos macroeconómicos sólidos y reformas estructurales ambiciosas, junto con esfuerzos para aprovechar las oportunidades tecnológicas y de materias primas en medio de crecientes riesgos globales.
La proyección refleja una desaceleración gradual en comparación con el crecimiento del 2,2 % anual registrado en la región en 2025. De acuerdo con el informe, los mercados laborales de la región han mantenido bajos niveles de desempleo, la inflación ha sido en gran medida contenida y la confianza de los inversores ha mejorado, tal como lo reflejan unos costos de endeudamiento históricamente bajos.
A pesar de estos avances, el crecimiento aún es insuficiente para cerrar las brechas de ingresos, los niveles de deuda pública son elevados y el aumento en los pagos de intereses ejerce una presión creciente sobre las finanzas públicas y las cuentas externas.
"América Latina y el Caribe ha navegado la incertidumbre global con resiliencia, apoyada en marcos fiscales y monetarios que han contribuido a contener la inflación y sostener la estabilidad macroeconómica", señaló Laura Alfaro Maykall, economista jefe y consejera económica del BID.
La región está en una posición privilegiada para convertir los rápidos avances tecnológicos y las necesidades energéticas globales en motores de crecimiento, destaca el informe. Ambas tendencias dependen en gran medida de los minerales críticos, de los cuales la región posee abundantes reservas.
Las condiciones del mercado laboral mejoraron notablemente en 2025, con tasas de desempleo que cayeron en la mayoría de los países entre junio de 2024 y junio de 2025, y el desempleo acercándose a sus niveles más bajos en años recientes.
Si bien la participación femenina en la fuerza laboral ha aumentado considerablemente, el crecimiento sigue limitado por modestas ganancias de productividad y cambios demográficos que están desacelerando la expansión de la población en edad de trabajar.
En consecuencia, sostener el crecimiento dependerá cada vez más de las ganancias de productividad y la mejora de competencias. Ampliar el acceso a la formación digital y apoyar la transición de los trabajadores hacia ocupaciones de mayor productividad será esencial a medida que los mercados laborales evolucionen.
La política fiscal atraviesa una fase desafiante que exige un fortalecimiento urgente de los fundamentos fiscales. La deuda pública se mantiene por encima de los niveles previos a 2020, los pagos de intereses están en aumento y la consolidación fiscal se ha debilitado. La deuda pública promedio en la región se sitúa en el 59 % del PIB, con proyecciones que oscilan entre el 57 % y el 66 % del PIB para 2028 en escenarios base y de estrés.
Si bien la inflación ha retornado en gran medida a su objetivo en buena parte de la región, las tasas de interés globales más altas, las expectativas cambiantes y el uso creciente de activos digitales y en moneda extranjera están reconfigurando el panorama de la política monetaria.
El informe concluye que las políticas que promueven una mayor competencia, una mejor formación de competencias, una integración regional más profunda y el desarrollo de cadenas de valor regionales más sofisticadas pueden impulsar significativamente la productividad, y deben mantenerse en el centro de la agenda de políticas de la región.