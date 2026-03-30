Costa Rica pide a Latinoamérica definir "voz propia" en un mundo fragmentado

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El ministro costarricense, Arnoldo André Tinoco, precisó que este giro en la política internacional dificulta especialmente a regiones como América Latina avanzar en desarrollo, seguridad y oportunidades para la juventud.

POR EFE América Latina necesita construir una "voz propia" para tender puentes en una era de fragmentación global, donde la erosión de las reglas multilaterales favorece a las grandes potencias, pero deja vulnerables al resto de los países, defendió el ministro de Exteriores y Culto de Costa Rica, Arnoldo André Tinoco. Tinoco explicó en una conferencia en la Universidad Mohamed V de Rabat que el mundo actual ya no responde a las expectativas de hace una década, y que la competencia estratégica, la desconfianza y la politización de la economía y la tecnología han hecho que el multilateralismo se vuelva más frágil. El ministro costarricense, precisó que este giro en la política internacional dificulta especialmente a regiones como América Latina avanzar en desarrollo, seguridad y oportunidades para la juventud.

Sin embargo, el canciller subrayó que América Latina no puede permitirse la inacción y señaló que la opción es clara: aprovechar su tradición diplomática, su respeto por el derecho internacional y sus mecanismos de cooperación para hablar con una "voz propia" y "tender puentes" ante los grandes desafíos, como el cambio climático, la amenaza nuclear y la gobernanza de la inteligencia artificial.

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