Centros de datos para IA representan un tercio del crecimiento del comercio global

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China sigue posicionándose como "fábrica a las fábricas”, aumentando envíos a economías emergentes de componentes industriales, maquinaria y piezas esenciales necesarias para alimentar centros de fabricación en todo el mundo, señala reporte de McKinsey & Company.

Por revistaeyn.com En conjunto, el comercio mundial creció más rápido que la economía global en el 2025, pese a las predicciones y el contexto geopolítico tan complejo que marcaron el año anterior. Un factor destacó en este comportamiento: el comercio relacionado con la IA y la carrera mundial por construir centros de datos emergió como el motor de crecimiento más importante. Aunque los cambios arancelarios en 2025 fueron abruptos, el 2026 ya ha traído sus propias agitaciones y una reconfiguración de las cadenas de suministro. De acuerdo con el último reporte de McKinsey & Company sobre comercio global, tanto la IA, como el crecimiento de mercados emergentes y el impulso de China, no son temporales, más bien se trata de un panorama que se perfila como duradero junto con la necesidad de resiliencia ante los movimientos abruptos.

Las exportaciones de semiconductores y equipos para centros de datos representaron un tercio del crecimiento del comercio global. Los envíos del hardware para desarrollar y ejecutar la tecnología aumentaron casi 40 % durante el año, un impacto que ha recibido mucha menos atención que los efectos de la IA en el crecimiento económico, la inversión, los mercados financieros o el empleo. Estados Unidos añadió aproximadamente la mitad de la capacidad mundial de nuevos centros de datos en 2025, convirtiéndose en la mayor fuente de demanda. China fue el segundo mayor constructor de centros de datos seguido de la Unión Europea. La investigación del Instituto Global de McKinsey sobre inversión extranjera directa (IED) indica que la construcción de la infraestructura de IA continuará a nivel global, siendo las economías estadounidense y asiática las que impulsen la mayor parte de la actividad en la fabricación de semiconductores. Varios ajustes se han dado en la nueva era comercial. Los aumentos de aranceles van más allá de los impuestos ya que varias economías aumentaron barreras para proteger sus mercados internos de las importaciones de menor precio, a través de subsidios, requisitos de contenido local, controles a la exportación, revisión de inversiones e incentivos específicos, para fortalecer las capacidades domésticas en sectores estratégicos.