Viceministros de Integración se reúnen para impulsar facilitación del comercio

En el marco de la Presidencia Pro Témpore del Subsistema de Integración Económica, a cargo de Honduras, se desarrolló la I Reunión ordinaria de Viceministros de Integración Económica (VIE), correspondiente al primer semestre de 2026, como un espacio de coordinación política y técnica para impulsar acciones orientadas al fortalecimiento de la integración económica regional y la facilitación del comercio intrarregional.

Durante la jornada, las autoridades regionales conocieron los avances alcanzados por los grupos técnicos y foros especializados del Subsistema de Integración Económica, así como diversas propuestas de actos administrativos y regulatorios que serán elevadas al Consejo de Ministros de Integración Económica (COMIECO), orientadas a promover la mejora y actualización regulatoria en el mercado regional.

Entre los temas prioritarios abordados destacó el seguimiento a la actualización de la Hoja de Ruta para la incorporación de Panamá al Subsistema de Integración Económica Centroamericana, incluyendo avances en armonización de reglas de origen, reglamentación técnica, adopción del Arancel Centroamericano de Importación y negociaciones en materia de libre comercio regional.

Asimismo, se revisaron los avances en la actualización del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA) y su Reglamento (RECAUCA V), instrumentos fundamentales para la modernización y facilitación de las operaciones aduaneras y logísticas en la región.