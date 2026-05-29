Viceministros de Integración se reúnen para impulsar facilitación del comercio

Por revistaeyn.com
En el marco de la Presidencia Pro Témpore del Subsistema de Integración Económica, a cargo de Honduras, se desarrolló la I Reunión ordinaria de Viceministros de Integración Económica (VIE), correspondiente al primer semestre de 2026, como un espacio de coordinación política y técnica para impulsar acciones orientadas al fortalecimiento de la integración económica regional y la facilitación del comercio intrarregional.
Durante la jornada, las autoridades regionales conocieron los avances alcanzados por los grupos técnicos y foros especializados del Subsistema de Integración Económica, así como diversas propuestas de actos administrativos y regulatorios que serán elevadas al Consejo de Ministros de Integración Económica (COMIECO), orientadas a promover la mejora y actualización regulatoria en el mercado regional.
Entre los temas prioritarios abordados destacó el seguimiento a la actualización de la Hoja de Ruta para la incorporación de Panamá al Subsistema de Integración Económica Centroamericana, incluyendo avances en armonización de reglas de origen, reglamentación técnica, adopción del Arancel Centroamericano de Importación y negociaciones en materia de libre comercio regional.
Asimismo, se revisaron los avances en la actualización del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA) y su Reglamento (RECAUCA V), instrumentos fundamentales para la modernización y facilitación de las operaciones aduaneras y logísticas en la región.
En el marco de la reunión, también se presentó la propuesta del Plan de Trabajo del Subsistema de Integración Económica 2026, estructurado en tres ejes estratégicos: Zona de Libre Comercio y Unión Aduanera; Competitividad y Facilitación del Comercio; y Desarrollo Sostenible y Cooperación Regional.
De igual forma, la SIECA presentó informes sobre iniciativas regionales vinculadas con el Modelo de Gestión Coordinada de Fronteras, la Plataforma Digital de Comercio Centroamericana (PDCC), la iniciativa del Corredor Ágil Logístico (Cargo Pass) así como otras iniciativas de cooperación regional impulsadas gracias al apoyo de socios como la Unión Europea, el BID y el Banco Mundial.
La reunión contó con el acompañamiento técnico de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA), liderada por el Secretario General, Alden Rivera Montes; el Comisionado Presidencial de Comercio Exterior de Honduras y representante de la Presidencia Pro Témpore, Melvin Redondo; así como de Vannia Ponce Zavala, Viceministra de Integración y Comercio Exterior de Guatemala; Sofana Edith García Solís, Viceministra de Fomento, Industria y Comercio de Nicaragua; Arianna Arce Camacho, Viceministra de Comercio Exterior de Costa Rica; Linda Castillo, Jefa de la Oficina de Negociaciones Comerciales Internacionales de Panamá; y Raquel Martínez, Directora de Integración Regional de El Salvador.