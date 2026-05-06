Actividad bananera en Panamá recupera más de 5.000 empleos

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La recuperación del sector se da tras la huelga bananera iniciada en abril de 2025, que paralizó completamente la actividad productiva en Bocas del Toro, provocando la suspensión de operaciones de la empresa Chiquita, la pérdida de miles de empleos y un fuerte impacto económico y social en la provincia.

Por revistaeyn.com El sector bananero de Bocas del Toro, Panamá, muestra una recuperación significativa tras la crisis registrada en 2025, con la reactivación de la producción, la recuperación de más de 5.000 empleos formales y el avance hacia el reinicio de las exportaciones, informó en el Consejo de Gabinete el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó. Menos de un año después del momento más crítico —y entre cuatro y cinco meses desde la reanudación de la producción entre diciembre de 2025 y enero de 2026— se han recuperado 5.065 empleos formales, reactivando aproximadamente 5.000 hectáreas de cultivo y normalizado las operaciones en las empacadoras, que actualmente funcionan en doble turno.

En las próximas semanas, se prevé el anuncio del reinicio de las reexportaciones de banano, lo que marcará un nuevo hito en la recuperación del principal rubro agrícola de exportación de Panamá, indicó el ministro Moltó. La recuperación del sector se da tras la huelga bananera iniciada en abril de 2025, que paralizó completamente la actividad productiva en Bocas del Toro, provocando la suspensión de operaciones de la empresa Chiquita, la pérdida de miles de empleos y un fuerte impacto económico y social en la provincia.