Cinco tendencias guiarán a las compañías para garantizar su continuidad al adoptar la nube

Este crecimiento llama a las diferentes industrias adoptar canales digitales que atiendan la demanda de transacciones en forma eficiente; y, a su vez, analizar qué implicaciones tendrían si alguna falla o interrupción del funcionamiento de la nube, como plataforma de almacenamiento de información, afecta sus operaciones diarias.

La continuidad empresarial es un aspecto a tener en cuenta por parte de los negocios que operan en el país, debido al avance de la digitalización de sus operaciones y la dependencia de plataformas tecnológicas al ejecutar procesos vitales como pagos, facturación, atención al cliente y logística. Si la tecnología se detiene, el negocio se para.

El costo de una caída operativa por cuenta de la tecnología ya no es marginal. De acuerdo con McKinsey, el 88 % de las organizaciones que sufren interrupciones en sus plataformas tecnológicas registran pérdidas superiores a los US$300.000, mientras que el 40 % enfrenta impactos que superan el millón de dólares por interrupción, en los cuales computadoras, redes o servicios digitales dejan de funcionar, por errores de software, ciberataques, malfuncionamiento de hardware o actualizaciones defectuosas.

En este nuevo escenario, la nube no solo es una herramienta para modernizar sistemas. Hoy cumple un papel mucho más concreto: ayudar a que el negocio siga funcionando cuando hay presión, cambios o fallas.

“Muchas empresas ya entendieron que no basta con digitalizar procesos; hoy el reto es garantizar que la operación siga funcionando incluso cuando ocurre una falla tecnológica o un evento externo”, señala Javier Falck, Country Manager de IFX en Honduras.

Al analizar este contexto desafiante, IFX identifica cinco tendencias que guiarán a las compañías para garantizar su continuidad al adoptar la nube en 2026:

1. Infraestructura resiliente frente a interrupciones

Honduras es uno de los países más expuestos de la región a fenómenos climáticos y fallas de infraestructura básica. En ese escenario, la nube permite operar sobre entornos redundantes y distribuidos geográficamente, reduciendo la dependencia de un solo punto físico y asegurando que los sistemas críticos sigan activos aun cuando ocurre una contingencia local.

2. Escalabilidad para absorber picos altos de trabajo

Cierres fiscales, campañas comerciales, o aumentos súbitos en la demanda pueden llevar al límite a las infraestructuras tradicionales. La nube permite ajustar capacidad de cómputo y almacenamiento bajo demanda, evitando caídas por saturación y sin obligar a inversiones permanentes en hardware que solo se utiliza en momentos puntuales.