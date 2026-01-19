Cinco tendencias guiarán a las compañías para garantizar su continuidad al adoptar la nube

Por revistaeyn.com
La continuidad empresarial es un aspecto a tener en cuenta por parte de los negocios que operan en el país, debido al avance de la digitalización de sus operaciones y la dependencia de plataformas tecnológicas al ejecutar procesos vitales como pagos, facturación, atención al cliente y logística. Si la tecnología se detiene, el negocio se para.
Este crecimiento llama a las diferentes industrias adoptar canales digitales que atiendan la demanda de transacciones en forma eficiente; y, a su vez, analizar qué implicaciones tendrían si alguna falla o interrupción del funcionamiento de la nube, como plataforma de almacenamiento de información, afecta sus operaciones diarias.
El costo de una caída operativa por cuenta de la tecnología ya no es marginal. De acuerdo con McKinsey, el 88 % de las organizaciones que sufren interrupciones en sus plataformas tecnológicas registran pérdidas superiores a los US$300.000, mientras que el 40 % enfrenta impactos que superan el millón de dólares por interrupción, en los cuales computadoras, redes o servicios digitales dejan de funcionar, por errores de software, ciberataques, malfuncionamiento de hardware o actualizaciones defectuosas.
En este nuevo escenario, la nube no solo es una herramienta para modernizar sistemas. Hoy cumple un papel mucho más concreto: ayudar a que el negocio siga funcionando cuando hay presión, cambios o fallas.
“Muchas empresas ya entendieron que no basta con digitalizar procesos; hoy el reto es garantizar que la operación siga funcionando incluso cuando ocurre una falla tecnológica o un evento externo”, señala Javier Falck, Country Manager de IFX en Honduras.
Al analizar este contexto desafiante, IFX identifica cinco tendencias que guiarán a las compañías para garantizar su continuidad al adoptar la nube en 2026:
1. Infraestructura resiliente frente a interrupciones
Honduras es uno de los países más expuestos de la región a fenómenos climáticos y fallas de infraestructura básica. En ese escenario, la nube permite operar sobre entornos redundantes y distribuidos geográficamente, reduciendo la dependencia de un solo punto físico y asegurando que los sistemas críticos sigan activos aun cuando ocurre una contingencia local.
2. Escalabilidad para absorber picos altos de trabajo
Cierres fiscales, campañas comerciales, o aumentos súbitos en la demanda pueden llevar al límite a las infraestructuras tradicionales. La nube permite ajustar capacidad de cómputo y almacenamiento bajo demanda, evitando caídas por saturación y sin obligar a inversiones permanentes en hardware que solo se utiliza en momentos puntuales.
3. Recuperación rápida cuando algo falla
En continuidad empresarial, el problema no es solo la falla, sino el tiempo que toma volver a operar. Las arquitecturas en la nube facilitan planes de recuperación ante desastres que permiten restablecer sistemas críticos en horas o incluso minutos, reduciendo de forma significativa el impacto financiero y reputacional.
4. Seguridad integrada como parte de la operación
A mayor digitalización, mayor exposición a amenazas cibernéticas. La nube incorpora capas avanzadas de seguridad, como monitoreo continuo, cifrado y detección de anomalías, que ayudan a prevenir incidentes capaces de detener la operación o comprometer información sensible.
5. Visibilidad para anticiparse a los problemas
La continuidad no se construye solo reaccionando. Las plataformas en la nube permiten centralizar la visibilidad de los sistemas, monitorear su desempeño y analizar datos en tiempo real, facilitando decisiones preventivas que evitan que pequeños incidentes escalen a crisis mayores.
“Es necesario que al implementar la nube se cuente con acompañamiento experto de extremo a extremo, es decir desde la concepción estratégica, migración, operación e iteración continua. Al contar con un aliado tecnológico de negocio se asegura la continuidad del negocio, se habilita la innovación y se reduce el riesgo para concentrarse en el crecimiento y la competitividad”, finaliza el ejecutivo de IFX.