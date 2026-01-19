El precio de ignorar el burnout: rotación y costos ocultos en el trabajo

Para cualquier empresa, esa intención de salida es la antesala de un problema caro: rotación, pérdida de conocimiento y caída en la calidad del servicio, señala María Méndez, presidenta y fundadora de Vacation is a Human Right (VIAHR).

Cuando una persona se quema, rara vez “se va de repente”: se desgasta, pierde sentido y empieza a mirar puertas de salida. La evidencia es contundente: las y los empleados que experimentan burnout con frecuencia son 2,6 veces más propensos a estar buscando activamente otro trabajo.

La salud mental en el trabajo no es solo un tema humano: también es un asunto financiero. La OMS estima que la depresión y la ansiedad provocan 12.000 millones de días laborales perdidos cada año, con un coste global aproximado de US$1 billón en productividad.

"Aunque burnout no es lo mismo que depresión/ansiedad, estos datos dimensionan el efecto de factores psicosociales en el desempeño y los resultados del negocio", apunta Méndez.

A ese coste macro se suma el de reemplazar talento que se marcha. De acuerdo con SHRM, los costes directos de sustitución pueden alcanzar el 50–60 % del salario anual, y el coste total de la rotación (reclutamiento, inducción, curva de aprendizaje, productividad perdida y carga adicional del equipo) puede rondar entre el 90 % y el 200 % del salario. En posiciones clave o altamente especializadas, el impacto suele ser mayor.

La rotación motivada (o precedida) por burnout no solo encarece las operaciones: degrada la experiencia. En sectores sensibles como salud, los metaanálisis muestran asociaciones del burnout con peor calidad y seguridad del cuidado, y menor satisfacción de pacientes; señales de alerta extrapolables a cualquier industria con alta interdependencia entre equipos y con clientes finales exigentes.

De la intención de salida a la renuncia: qué mirar

Agotamiento + desconexión: cuando la persona se siente drenada y cínica, suele disminuir su involucramiento y su disposición a “ponerse la camiseta”.

Indicadores de salud: más ausencias y menor energía sostenida en el tiempo.

Señales tempranas medibles: intención declarada de cambio, caída del tiempo de foco y picos de mensajería fuera de horario.