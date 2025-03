CIOM: Una Matrix para management de alto nivel

Guzmán de San Félix define a Guatemala como un país “muy interesante”, que le dio “todo” para convertirse en empresario. Apenas llegó, colaboró con su padre en el área de tecnología y se inscribió en Relaciones Internacionales, en la Universidad Francisco Marroquín, carrera que dejó faltándole pocas materias porque se dedicó totalmente al trabajo.

A fines de la década de 1990, con un compañero universitario guatemalteco “muy bien vinculado”, pusieron en marcha una consultoría para empresas que salían a vender por Internet. Web Consulting Group fue el nombre de la iniciativa que asesoraba sobre los cambios a realizar en lo que eran los marketplaces de entonces.

“Yo analizaba y él tenía los contactos, era el abre puertas”, recuerda.

A comienzos de los 2000, junto a su socio fueron a un bingo del Rotary Club y a su lado había un funcionario de Exxon Mobile.

“Estaban buscando un proveedor. Estamos hablando de un gigante, de la empresa que fue la más rentable del planeta por muchos años. Buscaban monitorear a la competencia y hacer logística para verificar precios de venta. Armé una presentación al estilo universitario y nos presentamos”.

No olvida que los recibió el entonces director de Compras para Latinoamérica, quien los escuchó y los felicitó pero les planteó que eran “muy jóvenes” para contratarlos. “Nos fuimos shockeados; no sabíamos cómo seguir -admite- Ya estaba un poco aburrido de la consultoría, así que llamé a todas las petroleras hasta que Juan Orellana, de Shell, me convocó. Ahí empezó todo”.

Así nació Servicios Profesionales del Sur que sumó a todas las petroleras como clientes (incluida Exxon que se incorporó tres años después) y se expandió a El Salvador, después a Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Honduras.

En el 2009, un cliente le pidió que ejecutara el programa de mejoras en el Caribe: “Empecé en mi luna de miel en Antigua. Y así, durante más de un año, con mi esposa Mercedes, mi socia de vida, íbamos de isla en isla”. Valora el aprendizaje que su empresa pudo realizar en las “escuelas” de Exxon y de Texaco.

“Nos enseñaron sobre otros servicios que no prestábamos, aprendimos mucho”, asegura.

Walmart fue la primera compañía no petrolera que incorporaron como cliente, lo que abrió la puerta también a otros rubros que hasta ese momento no habían atendido. Guzmán de San Félix afirma que, con toda esta experiencia, terminaron diseñando lo que a él más le apasiona, que son “los indicadores de gestión, mediciones para asegurar calidad de servicios y capacitación de equipos. Todas las compañías que los aplican mejoran, la diferencia es cuánto”.

CIOM, como tal, empezó a operar en 2018. “Con la otra empresa desarrollábamos sistemas ágiles, fáciles de aplicar, sumábamos valor, pero llegó un momento en que me faltaba pasión; de nuevo me picó el bichito de hacer algo distinto”, comenta.

“Así nació esta plataforma que permite trabajar sin necesidad de proveedor. Ese es el signo de la nueva era, cortar intermediarios. Ofrecemos auditar, capacitar, mejorar la experiencia del cliente, monitorear a la competencia. Poder hacer todo eso de una manera simple”.