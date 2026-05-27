Cobertura 5G de Claro en Costa Rica supera los 1,8 millones de personas

Desde su encendido en septiembre de 2025, Claro inició un despliegue estratégico que en su primera fase benefició a 1,3 millones de habitantes. En pocos meses, Claro ha extendido su cobertura a más de 500.000 nuevos habitantes.

La red 5G de Claro ya alcanza a más de 1,8 millones de personas en las siete provincias de Costa Rica, consolidándose como la red con mayor velocidad y cobertura del país.

El crecimiento refleja una mayor adopción de dispositivos compatibles y un incremento en el consumo de servicios móviles que requieren velocidades hasta 10 veces superiores a las redes actuales 4G LTE, especialmente para streaming, videojuegos, videollamadas y productividad móvil, donde una conexión más rápida y estable marca la diferencia.

La mayor concentración de usuarios 5G de Claro se mantiene en la Gran Área Metropolitana; sin embargo, zonas como Guanacaste, Puntarenas y Limón muestran un aumento sostenido en el uso de esta tecnología.

“Estamos viendo cómo nuestro 5G empieza a formar parte de la experiencia diaria de conectividad de cientos de miles de personas en Costa Rica. Los usuarios buscan velocidades cada vez más rápidas y una red con mayor capacidad para mantenerse conectados”, señaló Marcelo Mouzo, Director País de Claro Costa Rica.

La expansión de la infraestructura forma parte de una estrategia de Claro para fortalecer la experiencia móvil y fija en el país mediante el desarrollo conjunto de redes que integran tecnologías 5G, 4G LTE y Fibra Óptica Simétrica.

