Colaboración como motor de cambio: legado del Acelerador de Ingresos Digitales

Empresas & Management

Concluyó con éxito el programa de la SIP con apoyo de Google News Initiative.

Por revistaeyn.com Tras un año de trabajo conjunto, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y Google News Initiative concluyeron el programa Acelerador de Ingresos Digitales, una iniciativa que apoyó a más de 40 medios de comunicación en América Latina y el Caribe en el desarrollo de capacidades tecnológicas y comerciales para fortalecer su sostenibilidad. El proyecto deja como legado una red de innovación y colaboración que marca una ruta hacia el futuro del periodismo regional. “Para la SIP, este programa representa un paso fundamental en nuestra estrategia de transformación digital”, señaló Carlos Lauría, director ejecutivo de la SIP. “La sostenibilidad y la monetización son prioridades centrales para los medios de la región, y la alianza con Google ha demostrado que, con innovación y colaboración, es posible generar capacidades reales que fortalecen a nuestras redacciones y su vínculo con las audiencias.”

“Nos sentimos muy satisfechos de ser parte del camino de transformación digital de los medios participantes. Su dedicación y la adopción de nuevas tecnologías son un faro para el periodismo regional, impulsando un ecosistema de noticias más fuerte y preparado para el futuro.” compartió Alejandra Brambila, News Partner Manager en Google. El legado más valioso del Acelerador de Ingresos Digitales es la capacidad instalada en los equipos participantes, que ahora cuentan con marcos de trabajo para mantener la disciplina de producto y la colaboración transversal. Estos avances se vieron multiplicados gracias al intercambio entre pares, que dio lugar a una red de apoyo práctica e invaluable. “Una de las experiencias más enriquecedoras, aparte del proyecto que ha hecho cada medio, es tener no solo el acceso a otros colegas para crecer nuestra red, sino también entender cómo se van generando ideas en otros países para solucionar los problemas que todos tenemos”, compartió Gabriela Vivanco, director editorial de La Hora de Ecuador, quien preside el Comité Ejecutivo de la SIP. Desarrollado por Marktube Group, el Acelerador atendió a más de 40 medios a través de sesiones grupales y mentorías personalizadas; además, el 50 por ciento de los participantes recibió fondos para el desarrollo de proyectos estratégicos. El programa se dividió en dos cohortes (Centroamérica y el Caribe, y Sudamérica) y reunió a equipos de redacción, producto, tecnología y áreas comerciales. “Este programa confirmó que, cuando trabajamos en conjunto —con datos, foco en producto y disciplina operativa—, sí es posible construir un ecosistema más innovador y resiliente. Nos entusiasma ver resultados concretos y, sobre todo, capacidades que quedan instaladas en las redacciones y equipos comerciales”, señaló Ezequiel Arbusti, CEO de Marktube Group.

Innovación en productos para audiencias

El Acelerador impulsó la creación de nuevas experiencias y productos digitales. En Paraguay, por ejemplo, ABC Color se enfocó en “resolver un problema real de la vida cotidiana de buena parte de nuestros lectores”, explicó Ariel Duarte, jefe Comercial de productos digitales. El resultado fue ABC Beneficios, una plataforma para que los lectores comparen descuentos y promociones bancarias. El proyecto superó sus metas iniciales de lanzamiento: logró más de mil promociones activas y consiguió la alianza de siete entidades financieras en vez de las tres que se habían fijado como meta. “Queremos que este sea el punto de partida para crear más negocios digitales que ayuden a la sostenibilidad de nuestro medio y nos permita seguir haciendo lo que nos caracteriza que es periodismo de calidad”, concluyó Duarte. La creación de newsletters fue una tendencia relevante para fidelizar audiencias. En Uruguay, Búsqueda se enfocó en el periodismo de autor y lanzó cuatro nuevas newsletters con un flujo de suscripción específico para fortalecer el vínculo directo con su comunidad. “Se generó un ida y vuelta inédito con nuestros lectores y esta nueva vertical empezó a ayudar a fortalecer ese vínculo y a facilitar la llegada de nuevos públicos”, explicó Mandy Barrios, editora de audiencias y suscripciones de Búsqueda. Por otro lado, El Regional del Zulia de Venezuela utilizó los boletines estratégicos para activar una base de datos de usuarios subutilizada, logrando no solo aumentar sus suscriptores, sino también crear un nuevo canal de ingresos con la captación de nuevos clientes comerciales. “Este proyecto nos ha demostrado que los medios regionales no solo pueden innovar, sino también crear valor sostenible con las herramientas adecuadas, el conocimiento apropiado y una visión estratégica”, afirmó Guillermo Mendoza, representante de El Regional de Zulia.

Nuevas capacidades comerciales y de producto

En el ámbito del branded content, los resultados fueron notables. La revista Estrategia & Negocios de Honduras relanzó su unidad Brand Lab con un nuevo portafolio digital, logrando duplicar las ventas de la división en comparación con el año anterior. "Haber participado en este proyecto fue una experiencia enriquecedora tanto a nivel personal como profesional. [...] Definitivamente, estos proyectos son imprescindibles para podernos adaptar y satisfacer la demanda del mercado", afirmó Patricia Muñoz, jefa comercial regional de la revista. El Universo de Ecuador reestructuró su departamento de Branded Content para fomentar la comunicación entre los equipos comercial, editorial y de audiencias. Esta integración resultó en un crecimiento de doble dígito en ingresos de sus contenidos de marca. Y en Venezuela, Meridiano también enfocó su proyecto en esta área para superar el "ruido publicitario" y generar una "conexión auténtica y credibilidad" con su audiencia. Su estrategia se basó en la creación de contenido que se integra de forma natural en la experiencia del usuario, un aprendizaje clave del programa. "Tenemos una solución que en este caso es mucho más que la publicidad tradicional. Genera un diferencial claro que no vende sino que conecta con las audiencias", señaló Óscar Morales, director comercial de Meridiano. El programa también fomentó nuevas capacidades que permiten a los medios ser más resilientes y adaptables. En El Salvador, La Prensa Gráfica capacitó a su personal comercial para entender mejor las necesidades de los clientes y ofrecer soluciones alineadas a sus negocios. “Esto nos permitió repensar nuestra estructura, nuestra visión comercial y construir una visión compartida de producto", explicó Liliana Flamenco, coordinadora de cooperación del medio. El impacto se reflejó, por ejemplo, en un aumento del 22 por ciento en los ingresos de su evento Women in Power en comparación con el año anterior. El Heraldo de Honduras abordó un desafío operativo clave: su proceso de ventas publicitarias dependía de procesos manuales y múltiples plantillas no estandarizadas. Para solucionarlo, introdujeron una herramienta para automatizar, personalizar y agilizar la creación de propuestas comerciales. Esta permite a los ejecutivos generar cotizaciones en tiempo real frente al cliente a través de un smartphone o tablet y tuvo un impacto directo en la eficiencia y los resultados del equipo comercial: el tiempo promedio para realizar una cotización se redujo drásticamente, pasando de 2 a 3 horas a un máximo de 20 minutos, lo que permitió que el promedio de propuestas generadas por cada ejecutivo de ventas aumentara en 80 por ciento durante las fases de prueba.

Construyendo una relación directa con la audiencia

El desarrollo de modelos de registro y suscripción que generan una relación directa con la audiencia fue una estrategia clave para varios medios, cada uno con un enfoque particular para diversificar ingresos y fidelizar a sus lectores. Entre los medios que desarrollaron propuestas de ingresos por lectores están Listín Diario y El Nuevo Diario en República Dominicana, La Hora en Ecuador e Impacto Venezuela. Este último combinó una migración a un CMS especializado con el desarrollo de un módulo de suscripciones no pagas, enfocado en obtener un mejor control de los datos de su audiencia. “Gracias al apoyo de este tipo de programas, pues hoy podemos decir que el medio toma un respiro, y un respiro necesario para seguir funcionando y seguir informando y seguir creciendo”, afirmó Rogers Fernandez, del área de producto. Este programa impulsó iniciativas puntuales y sentó la base de capacidades y vínculos que generan valor en la región.

La colaboración como motor de cambio: El legado del Acelerador de Ingresos Digitales

