E&N Brand Lab relanza su unidad de contenido y supera su meta de ventas con programa de Google y la SIP

"Fue un proyecto retador, pero al mismo tiempo gratificante", resumió Muñoz, quien no duda en definir la experiencia en tres palabras: aprendizaje, reto y satisfacción. Y no es para menos: en menos de tres meses, el equipo realizó 27 presentaciones comerciales y concretó 9 ventas, superando la meta de conversión del 20 por ciento planteada para el periodo.

“No se trató solo de recibir fondos; hubo un acompañamiento real, estratégico, con mentorías, asesorías técnicas y un cronograma que nos ayudó a mantener el foco y cumplir”, afirmó Muñoz. "Sin el apoyo de Google, este proyecto no habría sido posible. Tal vez habría comenzado algo pequeño, pero no con la solidez ni con los estándares que alcanzamos. Fue un impulso clave, tanto económico como formativo".



“Desde Google valoramos especialmente proyectos como este, cuyos objetivos claros y ejecución se traducen en un impacto significativo y transformador para la empresa de medios”, comentó Rodrigo Bonilla, líder de alianzas de noticias para Google en Hispanoamérica. “Creemos que a través de alianzas que fomenten programas como este Acelerador, podemos aportar mucho valor a un ecosistema de noticias en cambio permanente”.

La SIP también jugó un rol clave al conectar a los medios con aliados estratégicos y al interpretar las necesidades de transformación del sector. “Esta iniciativa llegó en un momento crucial, cuando los medios tradicionales seguimos enfrentando la fuga de publicidad hacia las plataformas digitales”, destacó Muñoz.

El impacto del proyecto no pasó desapercibido para los aliados estratégicos del programa, quienes destacaron el caso como una muestra del potencial transformador que tienen este tipo de iniciativas cuando se ejecutan con claridad y compromiso.

“El caso de E&N Brand Lab es un ejemplo concreto de cómo los medios pueden reinventarse y crear productos innovadores cuando cuentan con visión estratégica, apoyo técnico y alianzas efectivas”, afirmó Carlos Lauría, director ejecutivo de la SIP.



“Nuestra misión es precisamente esa: ayudar a los medios a fortalecer su sostenibilidad en el ecosistema digital, sin perder de vista su esencia periodística”.





Lo que sigue ahora para Muñoz y su equipo es consolidar el proyecto. Algunos de los nuevos formatos de contenido aún no han sido comercializados, principalmente por su complejidad o precio, pero ya están generando interés. La etapa actual es de promoción intensiva del portafolio y fortalecimiento de ventas. “Sabemos que estos formatos generan más valor, y que poco a poco los anunciantes los van a adoptar”, señala.

Para otros medios que están considerando participar en programas similares, Muñoz tiene un mensaje claro: "Que no lo duden. No tienen nada que perder, y sí muchísimo que ganar. No solo en recursos, también en conocimientos. Estas iniciativas nos preparan para esta nueva era que ya no es del futuro, es del presente".

E&N Brand Lab es hoy una unidad más sólida y alineada con las necesidades del mercado. Pero más allá de los números o del rediseño visual, el proyecto dejó una convicción en quienes lo lideraron: que el cambio es posible, cuando hay compromiso, acompañamiento y visión compartida. “Ahora sé cómo montar un proyecto desde cero, cómo estructurarlo y cómo llevarlo a buen término. Me quedo con el aprendizaje, y con la certeza de que vamos en la dirección correcta”.