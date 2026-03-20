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¿Cómo está el mercado laboral en Panamá? Brechas salariales y tensiones estructurales

El último reporte de Konzerta revela que las aspiraciones salariales cayeron 1,67% en febrero, mientras persisten diferencias por género y seniority. El informe expone tensiones estructurales en equidad, empleo juvenil y dinámicas del mercado laboral panameño.

Por: revistaeyn.com La brecha salarial de género en Panamá se ubicó en 4,71% a favor de los hombres en febrero de 2026, según el más reciente informe de Konzerta. El dato refleja que los hombres aspiraron en promedio a $1.010, mientras que las mujeres lo hicieron por US$964, en un contexto donde las expectativas salariales muestran una tendencia a la baja. En términos mensuales las aspiraciones masculinas cayeron 2,08% y las femeninas descendieron 0,96%. El informe también evidencia un ajuste general del mercado laboral panameño. El salario promedio pretendido se ubicó en US$994, lo que implica:

una caída mensual de 1,67%un descenso interanual de 7,85%una baja acumulada de 6,95% en lo que va de 2026 Este comportamiento sugiere un mercado en fase de recalibración, donde los candidatos ajustan sus expectativas a la realidad económica. Como señaló Jeff Alejandro Morales, gerente de Marketing de Konzerta Panamá: “Los datos reflejan el dinamismo del mercado laboral panameño, donde las expectativas salariales se ajustan a la realidad económica del país... y muestran la necesidad de seguir trabajando en políticas de equidad y desarrollo del talento”.

Brechas que se amplían

Más allá del promedio general, el informe revela diferencias relevantes según nivel de seniority. -Junior: paridad casi total (50,06% hombres vs 49,94% mujeres)

-Semi-Senior/Senior: predominio femenino (52%) -Jefaturas/Supervisión: predominio masculino (56,51%) El dato clave es que la brecha de género se amplía en los niveles de mayor responsabilidad, lo que sugiere barreras persistentes en el acceso a posiciones de liderazgo. ¿Qué perfiles lideran (y cuáles quedan rezagados)? En términos de aspiraciones salariales: -Jefes/Supervisores: Finanzas lidera con US$2.350 -Semi-Senior/Senior: Compensación y Planilla alcanza US$1.625

-Junior: Ingeniería Electromecánica encabeza con $950 En contraste, los niveles más bajos se concentran en: Mantenimiento y Limpieza (desde US$637 en junior hasta US$750 en jefaturas)

Juventud, presión laboral y brecha estructural

El segmento de jóvenes entre 18 y 24 años representa el 17,30% de las postulaciones, con un salario promedio pretendido de US$744. Sin embargo, enfrentan un contexto complejo: desempleo juvenil de 19,9% (según el INEC) y brecha salarial del 33,61% respecto al promedio del mercado. Sus principales áreas de interés son la Comercial, Ventas y Logística. Esto refuerza el rol crítico de las posiciones junior como puerta de entrada al mercado laboral. El reporte de Konzerta deja tres conclusiones clave: El mercado se está ajustando: caída sostenida en expectativas salariales. La equidad sigue pendiente: brecha de género persistente, especialmente en liderazgo. El empleo juvenil es un punto crítico: alta participación, pero con menores ingresos y mayores barreras.

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