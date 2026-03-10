ManpowerGroup: Empresas de Centroamérica prevén más contrataciones

Empresas & Management

En conjunto, los resultados de la encuesta de ManpowerGroup reflejan una tendencia positiva para el empleo en Centroamérica, impulsada principalmente por sectores vinculados a servicios, tecnología, turismo y construcción.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com Las perspectivas de empleo para el segundo trimestre de 2026 muestran un panorama optimista en varios países de Centroamérica. Según los resultados más recientes de la Encuesta de Expectativas de Empleo (EOS) elaborada por la empresa de capital humano ManpowerGroup, empleadores de Guatemala, Costa Rica y Panamá anticipan incrementos en sus planes de contratación, con tendencias netas de empleo superiores al 30 % y mejoras significativas frente a trimestres previos. En Guatemala, más de 200 empleadores consultados reportaron una tendencia neta de empleo ajustada estacionalmente de 34 %, lo que representa un aumento de 6 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior y de 5 puntos frente al mismo período de 2025, según el informe de ManpowerGroup.

El dinamismo en el mercado laboral guatemalteco se refleja especialmente en el sector de hospitalidad, que lidera las expectativas de contratación con 80 %, seguido por información con 50% y finanzas y seguros con 41 %. En contraste, áreas como servicios públicos y recursos naturales (19 %) y el sector público, salud y servicios sociales (10 %) registran previsiones más moderadas. Desde una perspectiva regional, el sur del país muestra el mayor dinamismo con 72 %, seguido de Occidente (40 %) y la región Centro (33 %). En cuanto al tamaño de las empresas, las organizaciones con 250 a 999 empleados presentan las perspectivas más optimistas, con una expectativa de contratación de 42%, mientras que las compañías con más de 5.000 trabajadores muestran la proyección más baja, con 26 %. En Costa Rica, el panorama es aún más favorable. Más de 400 empleadores consultados reportaron una tendencia neta de empleo de 43 %, cifra que supone un salto de 30 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior y de 10 puntos en comparación con el mismo período del año pasado. El sector con mayor dinamismo en el país es construcción y bienes raíces, con 49 % de expectativas de contratación. Le siguen información y servicios profesionales, científicos y técnicos, ambos con 48 %. Por debajo del promedio nacional se ubican tecnología y servicios IT (38 %) y finanzas y seguros (27 %).