Tres claves para reconectar la confianza entre talento y empresas

Por revistaeyn.com
El mundo del trabajo atraviesa una etapa de profundas transformaciones impulsadas por la tecnología, la incertidumbre económica y los cambios demográficos.
En este contexto, expertos advierten sobre una creciente distancia entre las expectativas de las empresas y la percepción de los trabajadores. Sin embargo, un reciente estudio internacional señala que esta brecha podría reducirse mediante lo que denomina una “gran adaptación laboral”, un proceso que busca alinear intereses entre talento y empleadores para sostener el crecimiento.
El estudio Workmonitor muestra un panorama marcado por percepciones distintas. Mientras el 95 % de los líderes empresariales confía en que sus organizaciones crecerán durante el próximo año, apenas el 51 % de los trabajadores comparte ese optimismo.
Según el informe, existen tres áreas clave donde empresas y profesionales pueden acercar posiciones.
La inteligencia artificial como aliada del talento
La primera dimensión está relacionada con la adopción de la inteligencia artificial (IA). Aunque muchas compañías avanzan con rapidez en la incorporación de estas herramientas, todavía existe un desfase en la percepción de los trabajadores. De hecho, uno de cada cinco empleados considera que la IA no tendrá impacto en sus actividades cotidianas.
Sin embargo, la demanda laboral sugiere lo contrario. El estudio Workmonitor señala que durante 2025 las ofertas que requieren habilidades vinculadas con “agentes de IA” aumentaron un 1,587 %, mientras que los puestos relacionados con la formación y supervisión de sistemas de inteligencia artificial crecieron más de un 240 %.
En este escenario, las empresas enfrentan el reto de explicar de manera clara cómo estas tecnologías pueden fortalecer las capacidades del personal y mejorar su empleabilidad.
Carreras profesionales más flexibles
La segunda transformación está relacionada con la manera en que se conciben las trayectorias profesionales. El modelo tradicional de carrera lineal —basado en ascensos progresivos dentro de una misma organización— parece perder vigencia. De hecho, el 72 % de los empleadores considera que esta estructura está quedando obsoleta, señala el estudio.
En su lugar surge un enfoque más diversificado. Solo el 29 % de los trabajadores prefiere mantener un único empleo a tiempo completo durante su vida laboral. En cambio, el 38 % aspira a desempeñarse en distintos roles o sectores, mientras que cerca de uno de cada cinco busca combinar su empleo principal con proyectos paralelos.
El papel estratégico de los jefes directos
La tercera pieza de esta adaptación es el rol de los supervisores inmediatos. Aunque la confianza en los altos directivos ha disminuido en los últimos años, la relación entre trabajadores y sus jefes directos se ha fortalecido. Actualmente, el 72 % de los empleados afirma tener una relación sólida con su supervisor, frente al 64 % registrado el año anterior.
En un entorno laboral cada vez más tecnológico, estos líderes se convierten en un punto de apoyo fundamental para generar confianza, facilitar la colaboración y conectar equipos de distintas generaciones. El estudio destaca que el intercambio intergeneracional ya impulsa el aprendizaje en las organizaciones: el 78 % de los trabajadores adquiere habilidades blandas de colegas con mayor experiencia, mientras que el 72 % aprende competencias digitales y de IA de compañeros más jóvenes.
Para los analistas, impulsar la adopción de la inteligencia artificial, promover trayectorias profesionales flexibles y fortalecer el liderazgo cercano son pasos clave para reducir la brecha entre empresas y talento.
Con información del Foro Económico Mundial