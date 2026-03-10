Tres claves para reconectar la confianza entre talento y empresas

Empresas & Management

Según un nuevo estudio Workmonitor, la confianza de los trabajadores y las expectativas de las empresas se están distanciando ante la disrupción económica y tecnológica.

Por revistaeyn.com El mundo del trabajo atraviesa una etapa de profundas transformaciones impulsadas por la tecnología, la incertidumbre económica y los cambios demográficos. En este contexto, expertos advierten sobre una creciente distancia entre las expectativas de las empresas y la percepción de los trabajadores. Sin embargo, un reciente estudio internacional señala que esta brecha podría reducirse mediante lo que denomina una “gran adaptación laboral”, un proceso que busca alinear intereses entre talento y empleadores para sostener el crecimiento.

El estudio Workmonitor muestra un panorama marcado por percepciones distintas. Mientras el 95 % de los líderes empresariales confía en que sus organizaciones crecerán durante el próximo año, apenas el 51 % de los trabajadores comparte ese optimismo. Según el informe, existen tres áreas clave donde empresas y profesionales pueden acercar posiciones. La inteligencia artificial como aliada del talento La primera dimensión está relacionada con la adopción de la inteligencia artificial (IA). Aunque muchas compañías avanzan con rapidez en la incorporación de estas herramientas, todavía existe un desfase en la percepción de los trabajadores. De hecho, uno de cada cinco empleados considera que la IA no tendrá impacto en sus actividades cotidianas. Sin embargo, la demanda laboral sugiere lo contrario. El estudio Workmonitor señala que durante 2025 las ofertas que requieren habilidades vinculadas con “agentes de IA” aumentaron un 1,587 %, mientras que los puestos relacionados con la formación y supervisión de sistemas de inteligencia artificial crecieron más de un 240 %. En este escenario, las empresas enfrentan el reto de explicar de manera clara cómo estas tecnologías pueden fortalecer las capacidades del personal y mejorar su empleabilidad. Carreras profesionales más flexibles La segunda transformación está relacionada con la manera en que se conciben las trayectorias profesionales. El modelo tradicional de carrera lineal —basado en ascensos progresivos dentro de una misma organización— parece perder vigencia. De hecho, el 72 % de los empleadores considera que esta estructura está quedando obsoleta, señala el estudio.