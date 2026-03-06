Estudio: Mujeres son 19 % menos probables de ocupar puestos de liderazgo en Latinoamérica

La investigación analizó datos de más de 1,15 millones de trabajadores en empresas de distintos tamaños e industrias en México, Chile, Colombia y Perú, con el objetivo de examinar patrones de desarrollo profesional, liderazgo e influencia organizacional.

Las mujeres en América Latina tienen un 19 % menos probabilidades de acceder a cargos de liderazgo que los hombres, pese a registrar niveles de desempeño similares, según un estudio de la empresa tecnológica Rankmi impulsado por BID Lab, el laboratorio de innovación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Los resultados muestran que la probabilidad de que una mujer ocupe un puesto de liderazgo es de 7,8 %, frente al 9,7 % en el caso de los hombres.

Aunque la diferencia parece pequeña en términos absolutos, implica que las mujeres tienen un 19 % menos posibilidades de llegar a estas posiciones. En el caso de México, la brecha alcanza el 7,5 %.

“Analizar estas dinámicas no es solo un ejercicio diagnóstico; es una herramienta estratégica para transformar la gestión del talento con base en evidencia”, señaló Daniel Pérez-García, director de capital privado directo en BID Lab.

El informe advierte que la desigualdad no solo se observa en el acceso a cargos directivos, sino también en el alcance de influencia que tienen las mujeres una vez que llegan a ellos.

Según el estudio, un hombre en posición de liderazgo gestiona en promedio equipos de 54,8 personas, mientras que una mujer lidera estructuras de 20,3 colaboradores.

Esto significa que el alcance de influencia masculina es 2,7 veces mayor, equivalente a un 170 % más.

“La brecha no es únicamente de acceso al liderazgo, sino de magnitud del mando”, explicó María Jesús Lamarca, directora de marketing y Corporate Affairs de Rankmi.