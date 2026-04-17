COMOSA es la primera empresa inmobiliaria en Guatemala con certificación Best Place to Live

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La compañía proyecta mantener este reconocimiento en el tiempo, a través de procesos de mejora continua que respondan a las nuevas dinámicas del mercado y a las expectativas de las familias guatemaltecas.

Por revistaeyn.com COMOSA, con más de 70 años de trayectoria en el desarrollo de proyectos habitacionales, ha sido reconocida con la certificación internacional Best Place to Live, convirtiéndose en la primera empresa del sector inmobiliario en Guatemala en obtener este distintivo, otorgado a partir de la evaluación directa de la experiencia de sus residentes. A diferencia de otros sellos del sector, la certificación Best Place to Live se fundamenta en un modelo de evaluación independiente que mide la satisfacción de los clientes a partir de su experiencia integral.

Este enfoque permite validar aspectos clave como el diseño funcional de los espacios, la calidad constructiva, la convivencia en comunidad y la experiencia durante todo el proceso de compra. “Estamos muy orgullosos de ser la primera empresa guatemalteca del sector en recibir esta certificación. Más allá del reconocimiento, lo asumimos como un compromiso permanente, ya que este tipo de evaluaciones nos reta a mantener y elevar nuestros estándares en cada proyecto”, señaló Pablo Suchini, director general de COMOSA. La obtención de esta certificación refuerza la visión de Comosa de continuar elevando los estándares de calidad en el sector inmobiliario, incorporando prácticas que prioricen la experiencia del residente como eje central del desarrollo de proyectos.