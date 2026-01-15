Best Western Hotels & Resorts amplía presencia en América Latina

Por revistaeyn.com
Best Western Hotels & Resorts anuncia su llegada a otro destino en América Latina: esta vez llega Medellín, en Colombia. La expansión refuerza la presencia de la cadena en uno de los mercados turísticos de mayor crecimiento en la región.
“Llegar a un destino con el potencial de Medellín, a través de una propiedad con este perfil, es muy representativo para nuestra estrategia en América Latina”, afirma Luis Alberto Tito, Director de Desarrollo de BWH Hotels LATAM.
Desde 2023, Colombia ha registrado un aumento del 14,8 % en la llegada de visitantes extranjeros, según datos de Migración Colombia y del Observatorio Económico de Turismo (OEE) del MinCIT.
El principal flujo proviene de viajeros de Estados Unidos, seguido por turistas de México, Ecuador y Perú. Brasil también representa un mercado relevante, con una expectativa de crecimiento adicional del 20 % en los próximos años.
Con tres hoteles ya en operación en el país, la nueva apertura se da en un contexto de fuerte crecimiento del turismo internacional.
Best Western llega con el formato Best Western Plus Hotel San Diego, ubicado en la Avenida El Poblado, una de las zonas más dinámicas de la ciudad.
Con foco en tecnología y agilidad en los servicios, el hotel cuenta también con tótems de auto check-in y opción de check-out exprés, entre otras soluciones orientadas a mejorar la experiencia del huésped.
“Nuestro objetivo es ofrecer calidad, confort, practicidad y un servicio consistente, respaldados por la experiencia internacional de Best Western Hotels & Resorts y por la anticipación de tendencias del sector”, destaca Helena Posada, Gerente General del hotel.“