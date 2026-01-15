Best Western Hotels & Resorts amplía presencia en América Latina

Por revistaeyn.com

Best Western Hotels & Resorts anuncia su llegada a otro destino en América Latina: esta vez llega Medellín, en Colombia. La expansión refuerza la presencia de la cadena en uno de los mercados turísticos de mayor crecimiento en la región.

“Llegar a un destino con el potencial de Medellín, a través de una propiedad con este perfil, es muy representativo para nuestra estrategia en América Latina”, afirma Luis Alberto Tito, Director de Desarrollo de BWH Hotels LATAM.

Desde 2023, Colombia ha registrado un aumento del 14,8 % en la llegada de visitantes extranjeros, según datos de Migración Colombia y del Observatorio Económico de Turismo (OEE) del MinCIT.