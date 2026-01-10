Conozca tres eventos que podrían hacer caer los mercados en 2026

Empresas & Management

Tras casi tres años impulsando las ganancias bursátiles, Sevens indicó que los inversionistas ahora exigen pruebas de un “retorno positivo de la inversión” del enorme gasto en IA.

Por revistaeyn.com Las acciones han comenzado 2026 con el mismo impulso que llevó a los mercados durante el año pasado, pero Sevens Report advirtió que los inversionistas no deberían asumir que el repunte continuará indefinidamente. Al citar previsiones alcistas unánimes de 21 estrategas encuestados, Sevens señaló que ese consenso "pareció una posible señal de alerta”, y argumentó que “demasiado acuerdo sobre cualquier cosa en los mercados suele ser una propuesta peligrosa”.

Sevens delineó tres factores que podrían empujar a las acciones a la baja. El primero es un fuerte aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro. Sevens recordó que el último repunte inesperado de los rendimientos, en 2022, llevó al S&P 500 “a un pronunciado mercado bajista”. La firma advirtió que podría estar gestándose nuevamente presión alcista, impulsada por la posible reversión de los aranceles bajo la IEEPA y la incertidumbre en torno a la próxima nominación del presidente Trump para la presidencia de la Reserva Federal. Advirtió que Trump está “jugando con fuego” al considerar a un candidato percibido como excesivamente influenciado por la administración. Un movimiento sostenido del rendimiento del bono a 10 años “por encima del 4.50%” sería un “viento en contra directo para las acciones”, señaló Sevens. El segundo riesgo es una desaceleración económica repentina. Estados Unidos inició 2026 con el desempleo en su nivel más alto en cuatro años y con un mercado laboral que Sevens describió como de “ni contratar ni despedir”.