Constellation Brands supera las estimaciones de ganancias gracias a la demanda de cerveza

Por revistaeyn.com

Constellation Brands superó las estimaciones de Wall Street para sus ganancias del primer trimestre, impulsada por la sólida demanda de sus marcas de cerveza, como Corona y la lager Modelo Especial.

Aunque el mercado de bebidas alcohólicas en Estados Unidos sigue enfrentando presiones debido a preocupaciones macroeconómicas, entre ellas el aumento de la inflación y el alza en los precios de los combustibles, la cervecera registró un incremento en la demanda, favorecido por precios más bajos y una estrategia de mercadeo más enfocada.

Los analistas de RBC Capital Markets consideran que la Copa Mundial de la FIFA y una moderación en los precios del petróleo serán factores que impulsarán la demanda.

La compañía retiró en abril su proyección para el ejercicio fiscal 2028, argumentando un entorno operativo volátil y una visibilidad limitada sobre el panorama de corto plazo.

Ese mismo mes, Constellation informó que, tras un anuncio del gobierno de Estados Unidos, sus productos dejaron de estar sujetos a los aranceles sobre el aluminio a partir del 6 de abril, lo que alivió la presión sobre sus márgenes derivada de los aranceles del 50 % a las importaciones de aluminio impuestos por el presidente Donald Trump.

La empresa confirmó su previsión de ganancias ajustadas por acción para el ejercicio fiscal 2027, que se mantiene en un rango de entre US$11.20 y US$11.90.

Las ventas netas de Constellation disminuyeron un 3.3 %, hasta US$2,430 millones, durante el trimestre finalizado el 31 de mayo, aunque superaron las estimaciones de los analistas, que proyectaban US$2,390 millones, según datos recopilados por LSEG.

La empresa reportó una utilidad trimestral de US$3.43 por acción, por encima de la previsión de US$3.20 por acción.

El segmento de cerveza —que genera la mayor parte de los ingresos de la compañía— registró un incremento del 2 % en sus ventas netas trimestrales respecto al mismo período del año anterior, al alcanzar US$2,280 millones.