Empresas & Management

Compañías cerveceras confían que la Copa Mundial de fútbol 2026 traiga un respiro

Los analistas esperan que los volúmenes de cerveza vuelvan a terreno positivo este año. En promedio, proyectan un crecimiento de 0,4 % para AB InBev, 1,1 % para Heineken y 3 % para Carlsberg.

Por revistaeyn.com Las principales compañías cerveceras y sus accionistas confían en que 2026 traiga un respiro. Apuestan a que la Copa Mundial de fútbol y una mayor apuesta por bebidas sin alcohol ayudarán a contrarrestar los desafíos derivados de la inestabilidad geopolítica, una generación Z más preocupada por la salud y la presión del costo de vida. Esta semana, Heineken anunció un plan para eliminar hasta 6.000 puestos de trabajo en un periodo de dos años. Carlsberg advirtió que el gasto de los consumidores podría enfrentar otro año complicado, además de los riesgos asociados a tensiones comerciales. Por su parte, Anheuser-Busch InBev, fabricante de Budweiser, reportó su menor crecimiento de ganancias desde 2020. Las tres empresas registraron caídas en sus volúmenes de venta.

Sin embargo, las acciones de las tres mayores cerveceras europeas, que en conjunto generan ventas anuales por US$114,000 millones, han mostrado avances, ya que los inversionistas consideran que este año difícilmente será tan complejo como 2025. “Tenemos un año con muy buenas oportunidades para activar nuestras marcas”, dijo el director ejecutivo de AB InBev, Michel Doukeris, a los inversionistas, según Reuters. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción. Newsletter Suscríbase a nuestra newsletter para recibir nuestras novedades. Introduzca su dirección de e-mail para suscribirse Introduce tu dirección de e-mail para suscribirte. Ej.: abc@xyz.com SUSCRIBIRSE Destacó el impulso esperado por eventos como la Copa Mundial de fútbol, que se celebrará entre junio y julio en Estados Unidos, México y Canadá, así como el rápido crecimiento de productos sin alcohol o de baja graduación alcohólica. Doukeris añadió que las condiciones adversas en mercados clave como China y Brasil, donde el mal clima afectó las ventas en los últimos meses, están comenzando a mejorar. Esto hace que 2026 se proyecte más favorable tras un 2025 que describió como “muy complicado”.

UN 2026 MÁS PROMETEDOR

La caída en las ventas de cerveza en 2025 se sumó a varios años de crecimiento débil o estancado. Desde 2022, los volúmenes de Heineken han disminuido 8,6 %, los de AB InBev 6,5 % y los de Carlsberg más de 3 %. Los analistas esperan que los volúmenes de cerveza vuelvan a terreno positivo este año. En promedio, proyectan un crecimiento de 0,4 % para AB InBev, 1,1 % para Heineken y 3 % para Carlsberg. “En general, creo que 2026 podría ser un año mucho mejor en términos de crecimiento de volúmenes”, afirmó Javier González Lastra, analista de Berenberg, quien agregó que 2025 “fue bastante horrible” para Heineken.