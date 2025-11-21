Continúan los relevos en la cúpula de Nestlé

Empresas & Management

A mediados de octubre el gigante alimentario anunció que eliminará 16.000 puestos de trabajo en todo el mundo en los próximos dos años.

POR EFE El vicepresidente de Nestlé, Sanjay Bahadur, dejará este cargo a finales de 2025 tras 40 años de trabajo en la multinacional alimentaria, según anunció este jueves en un comunicado la empresa, que en los últimos meses ha relevado los principales puestos de máxima responsabilidad. Bahadur, nacido en la India en 1959, era vicepresidente de la firma de Vevey desde 2020 y también jefe de Estrategias y Desarrollo de Negocios.

"Se jubilará merecidamente a finales de diciembre tras una destacada carrera", subrayó la nota empresarial. Ocupó con anterioridad distintas posiciones en India, Hong Kong, Turquía, China y Suiza, y en su actual puesto era responsable de adquisiciones y fusiones, fondos de capital de riesgo, asociaciones externas y acuerdos de licencia. Desde octubre preside Nestlé el español Pablo Isla, antiguo presidente y consejero delegado de Inditex, en sustitución de Paul Bulcke.