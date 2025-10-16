Nestlé suprimirá 16.000 empleos ante la reducción de ventas y facturación

Empresas & Management

Por Agencia EFE La multinacional Nestlé anunció que eliminará 16.000 puestos en todo el mundo en los próximos dos años y que 12.000 de estos serán puestos de responsabilidad, lo que calcula que le permitirá reducir sus costes de base en algo más de 1.000 millones de francos suizos (US$1.256 millones) en el horizonte 2027. En paralelo, la compañía dijo que ha registrado una reducción de sus ventas en los primeros nueve meses del año, lo que ha supuesto una caída de su facturación de 1.200 millones de francos suizos (US$1.507 millones).

Además de los puestos de responsabilidad que se suprimirán, los 4.000 restantes estarán concentrados en la producción y las cadenas de suministro, según explicó en un comunicado. Apenas un mes y medio después de asumir el rol de consejero delegado de la compañía, Philipp Navratil dijo que el mundo está cambiando y que esto obliga a Nestlé a tomar medidas duras (en particular la reducción de su plantilla) para alcanzar su objetivo total de ahorro de 3.000 millones de francos (US$3.770 millones) hasta 2027. Como parte de esta misma estrategia, sostuvo que en la asignación de recursos se priorizarán las oportunidades de negocios que tengan el mayor potencial de rendimiento .