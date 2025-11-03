¿A qué se debieron los miles de despidos en Amazon? esto dijo su CEO

El jueves pasado, su director ejecutivo Andy Jassy indicó que los mismos no están relacionados a la Inteligencia Artificial o a cuestiones económicas, sino que giran en torno a la cultura empresarial.

Amazon, además de ser una empresa tecnológica mundial es una de las más grades empleadoras, por lo tanto, su anuncio de unos 14.000 despidos ganó trascendencia y llevó a muchos a buscar la explicación.

Jassy explicó que, a medida que Amazon aumentó su plantilla, sus ubicaciones y sus líneas de negocio en los últimos años, “se termina con mucha más gente que antes y con muchos más niveles jerárquicos... a veces, sin darnos cuenta, se puede debilitar el sentido de pertenencia de quienes realizan el trabajo”, apuntó, según recoge una nota de CNN.

“Estamos comprometidos a operar como la startup más grande del mundo, y... eso implica eliminar niveles jerárquicos”, agregó.

La plantilla de Amazon alcanzó su punto máximo en 2021, con más de 1,6 millones de empleados. El año pasado cerró con alrededor de 1,5 millones, según documentos presentados ante la SEC.

Amazon y muchos de sus rivales en el sector tecnológico contrataron a un ritmo acelerado en los años previos a la pandemia de COVID-19 y en los primeros meses de esta, cuando la Reserva Federal de EE. UU. redujo las tasas de interés a casi cero.

Según los expertos, esta contratación preparó el terreno para eventuales reducciones de personal en estas empresas, una dinámica al margen del auge de la IA generativa de los últimos tres años.