Copa amplía destinos dominicanos: Puerto Plata y Santiago de los Caballeros

POR EFE

Copa Airlines informó que inauguró este martes operaciones hacia y desde la ciudad dominicana de Puerto Plata, y que el próximo jueves reactivará la ruta a Santiago de los Caballeros, con lo que operará cuatro destinos en República Dominicana, incluyendo a Santo Domingo y Punta Cana.

El presidente ejecutivo de Copa Airlines, Pedro Heilbron, afirmó que "el inicio de operaciones a Puerto Plata fortalece la red" de la aerolínea "en el Caribe y abre nuevas oportunidades para conectar a la región norte de República Dominicana con el resto del continente".

Esta ruta nueva a Puerto Plata, con tres frecuencias semanales, los martes, viernes y domingos, "aporta al desarrollo de actividades clave como el turismo y el comercio, en beneficio de las comunidades locales y los mercados que atendemos", dijo Heilbron.

"Además, crea la posibilidad para que más pasajeros conozcan Panamá al aprovechar el programa Panamá Stopover, que les permite incluir una visita al país sin costo adicional en su tarifa aérea", añadió.