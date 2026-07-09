Empresas & Management

Costa Rica: Construcción con destino privado creció 7.7 % en el segundo trimestre

El mayor impulso provino del segmento residencial, que registró un incremento interanual de 36,3 % durante el segundo trimestre. Este desempeño respondió, principalmente, a una mayor ejecución de proyectos de edificaciones residenciales y viviendas orientadas a familias de ingresos medios y altos.

  • Costa Rica: Construcción con destino privado creció 7.7 % en el segundo trimestre

    La construcción de viviendas de interés social mostró una contracción cercana al 22 %. Foto de iStock
2026-07-09

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com

La construcción privada en Costa Rica retomó dinamismo durante el segundo trimestre de 2026 al registrar un crecimiento interanual de 7,7 %, impulsada principalmente por el buen desempeño del segmento residencial, según los resultados de la Encuesta Trimestral de Avance de Proyectos de Construcción Privada (ETAPCP) divulgada por el Banco Central de Costa Rica (BCCR).

NielsenIQ: El e-commerce de consumo masivo crece un 32,2% en Centroamérica

El informe muestra que la actividad constructiva aceleró su ritmo conforme avanzó el trimestre. En abril, el crecimiento interanual fue de 5,3 %; en mayo aumentó a 7,6 %, mientras que en junio alcanzó 10,3 %, lo que permitió cerrar el periodo con una expansión promedio de 7,7 %.

De acuerdo con el BCCR, estos resultados ofrecen una señal positiva para la inversión privada y la actividad económica, dado que la construcción continúa siendo uno de los principales motores del crecimiento económico y un indicador clave del comportamiento de la inversión en el país.

El mayor impulso provino del segmento residencial, que registró un incremento interanual de 36,3 % durante el segundo trimestre. "Este desempeño respondió, principalmente, a una mayor ejecución de proyectos de edificaciones residenciales y viviendas orientadas a familias de ingresos medios y altos", señala el BCCR.

AGEXPORT: Restablecer el arancel cero fortalece la política America First

No obstante, el comportamiento del sector no fue homogéneo. La construcción de viviendas de interés social mostró una contracción cercana al 22 %, reflejando un menor ritmo de ejecución en este tipo de desarrollos habitacionales.

En contraste, el segmento no residencial registró una disminución interanual de 11,6 %. El Banco Central atribuyó esta caída al menor avance en la construcción de edificios de oficinas y naves industriales, aunque destacó que durante el trimestre hubo una mayor actividad en proyectos de infraestructura comercial, bodegas y estacionamientos, lo que moderó parcialmente el retroceso.

Las obras complementarias a la construcción, que incluyen tapias, piscinas y otros trabajos asociados, también reflejaron una evolución negativa, con una disminución cercana al 20 % respecto al mismo periodo del año anterior, indica el BCCR.

Leonel Ibarra
Leonel Ibarra
Editor Digital Senior

Periodista salvadoreño con más de 20 años de experiencia en medios de cobertura regional. Especializado en temas de macroeconomía, política y negocios de la región centroamericana.

Proyectos
|
Viviendas
|
Inversión
|
Construcción
|
Mercado Inmobiliario
|
Costa Rica
|
BCCR
|

12 ejemplares al año por $75

SUSCRIBIRSE