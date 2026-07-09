Costa Rica: Construcción con destino privado creció 7.7 % en el segundo trimestre

La construcción privada en Costa Rica retomó dinamismo durante el segundo trimestre de 2026 al registrar un crecimiento interanual de 7,7 %, impulsada principalmente por el buen desempeño del segmento residencial, según los resultados de la Encuesta Trimestral de Avance de Proyectos de Construcción Privada (ETAPCP) divulgada por el Banco Central de Costa Rica (BCCR).

El informe muestra que la actividad constructiva aceleró su ritmo conforme avanzó el trimestre. En abril, el crecimiento interanual fue de 5,3 %; en mayo aumentó a 7,6 %, mientras que en junio alcanzó 10,3 %, lo que permitió cerrar el periodo con una expansión promedio de 7,7 %.

De acuerdo con el BCCR, estos resultados ofrecen una señal positiva para la inversión privada y la actividad económica, dado que la construcción continúa siendo uno de los principales motores del crecimiento económico y un indicador clave del comportamiento de la inversión en el país.

El mayor impulso provino del segmento residencial, que registró un incremento interanual de 36,3 % durante el segundo trimestre. "Este desempeño respondió, principalmente, a una mayor ejecución de proyectos de edificaciones residenciales y viviendas orientadas a familias de ingresos medios y altos", señala el BCCR.