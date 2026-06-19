Exportaciones y construcción impulsan crecimiento de 6,1 % del PIB de Nicaragua

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El crecimiento estuvo liderado por la explotación de minas y canteras, actividad que experimentó un notable incremento de 24 %. y la construcción, que avanzó 16,7 %, reporta el BCN.

Por revistaeyn.com El crecimiento económico de Nicaragua mantuvo su dinamismo durante el primer trimestre de 2026, al registrar una expansión interanual de 6,1 %, impulsada principalmente por el desempeño de sectores como minería, construcción, comercio y turismo, de acuerdo con los resultados del Producto Interno Bruto (PIB) divulgados por el Banco Central de Nicaragua (BCN). Según la autoridad monetaria, el Producto Interno Bruto Trimestral (PIBT) mostró una aceleración respecto al cierre de 2025, cuando había crecido 5,9 %. Con este resultado, el crecimiento promedio anual de la economía nicaragüense se ubicó en 5,8 %, reflejando la continuidad de una tendencia positiva observada en los últimos trimestres.

Los datos del BCN también muestran que, en términos desestacionalizados, la actividad económica avanzó 0,5 % en comparación con el cuarto trimestre de 2025. Asimismo, la serie de tendencia ciclo, que permite observar la evolución subyacente de la economía, registró un crecimiento de 0,4 % respecto al trimestre anterior, mientras que la variación interanual alcanzó 5 % y la tasa promedio anual llegó a 5,5 %. Por el lado de la producción, el crecimiento estuvo liderado por la explotación de minas y canteras, actividad que experimentó un notable incremento de 24 %. Este resultado estuvo acompañado por el fuerte desempeño de la construcción, que avanzó 16,7 %, y del comercio, con un crecimiento de 15,8 %. El sector de hoteles y restaurantes también contribuyó al dinamismo económico al registrar una expansión de 9,8 %, reflejando el impulso de las actividades vinculadas al turismo y los servicios. A ello se sumaron los resultados positivos de la actividad pecuaria, que creció 6,8 %, así como de la intermediación financiera y servicios conexos, y del suministro de agua, ambos con aumentos de 5,2 %.