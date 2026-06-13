Costa Rica mantiene crecimiento económico, pero desaceleró en abril

Centroamérica & Mundo

La economía costarricense continúa creciendo gracias al impulso de los servicios y la construcción, aunque enfrenta un entorno de expansión más moderada en sectores clave como la manufactura y la agricultura.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com La economía de Costa Rica continuó expandiéndose durante abril de 2026, aunque a un ritmo más moderado que el observado un año atrás. De acuerdo con datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR), el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) registró un crecimiento interanual de 3,4 %, resultado que refleja una desaceleración de 0,9 puntos porcentuales respecto a abril de 2025. Pese a esta moderación, el desempeño acumulado sigue siendo favorable. Durante el primer cuatrimestre del año, la producción nacional mostró una expansión promedio de 4,1 % en comparación con el mismo período de 2025, respaldada principalmente por el dinamismo de los servicios, la construcción y la manufactura.

Según el informe del BCCR, las actividades de servicios profesionales y administrativos, la construcción, los servicios educativos y de salud, junto con la industria manufacturera, explicaron cerca de la mitad del crecimiento total registrado en abril. Uno de los sectores con mejor desempeño fue la construcción, cuya actividad aumentó 5,6 % en términos interanuales. El crecimiento estuvo impulsado por una mayor ejecución de obras públicas, que avanzaron 12,7 %, especialmente proyectos vinculados al Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (PROERI), así como inversiones en sistemas de acueductos y alcantarillados. También contribuyó el desarrollo de proyectos privados de infraestructura, que crecieron 3,6 %. Por su parte, la industria de servicios registró una expansión de 3,8 %. Dentro de este grupo destacó el comportamiento de los servicios financieros y de seguros, que crecieron 6 %, favorecidos por el aumento de los depósitos bancarios y la mayor colocación de créditos para hogares y empresas. Asimismo, los servicios de enseñanza y salud aumentaron 3,3 %, impulsados principalmente por la demanda de servicios hospitalarios, odontológicos y de laboratorio en el sector privado, señala el BCCR.