La construcción privada en Honduras cayó 10.9 % en el primer trimestre

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De acuerdo con el informe del Banco Central de Honduras, las edificaciones destinadas a vivienda acumularon 289.700 metros cuadrados, lo que significó una caída de 21.1 % respecto al primer trimestre del año anterior.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com La construcción privada en Honduras inició 2026 con un desempeño negativo. Durante el primer trimestre del año, la superficie edificada alcanzó los 448.600 metros cuadrados, lo que representó una disminución interanual de 10.9 %, equivalente a 54.600 metros cuadrados menos en comparación con el mismo período de 2025, según los resultados de la Encuesta de Construcción de Obras Privadas Techadas (ECOPT), elaborada por el Banco Central de Honduras (BCH). El principal factor detrás de esta contracción fue la reducción en la construcción de proyectos residenciales, segmento que tradicionalmente concentra la mayor parte de la actividad del sector.

De acuerdo con el informe, las edificaciones destinadas a vivienda acumularon 289.700 metros cuadrados, lo que significó una caída de 21.1 % respecto al primer trimestre del año anterior. El BCH explicó que este retroceso estuvo asociado principalmente a menores niveles de construcción de viviendas y apartamentos, luego de la finalización de importantes desarrollos habitacionales ejecutados en 2025. Debido a su peso dentro de la actividad constructiva, el segmento residencial fue el que más incidió en el resultado negativo del período. La construcción comercial también mostró un desempeño a la baja. Durante el trimestre se edificaron 98.800 metros cuadrados, una reducción interanual de 7.9 %. Sin embargo, dentro de este segmento destacó el crecimiento de 14.5 % en la construcción de locales comerciales, comportamiento que ayudó a moderar la disminución observada en otros tipos de edificaciones comerciales. Pese al balance general negativo, algunos destinos económicos registraron resultados positivos, detalla el BCH. Las edificaciones destinadas a servicios alcanzaron 25.100 metros cuadrados, impulsadas principalmente por la construcción de hospitales de atención primaria y especializada, entre ellos un proyecto superior a los 2,000 metros cuadrados en San Pedro Sula, además de otras obras complementarias. Este segmento creció 11.6 % en comparación con el mismo trimestre de 2025.