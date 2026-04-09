Costa Rica entra a la red global de SANY con ALCO como representante oficial

Por: revistaeyn.com

ALCO, empresa costarricense especializada en maquinaria y equipo, firmó un contrato de distribución oficial con SANY Heavy Industry.

La operación permite representar de forma exclusiva en Costa Rica a uno de los mayores fabricantes de maquinaria pesada del mundo y, al mismo tiempo, integra al país a la red global de la compañía china.

El acuerdo fue formalizado en Sanya, China, y convierte a ALCO en el canal autorizado para comercializar, distribuir y brindar soporte técnico a toda la línea SANY en territorio costarricense, según informó la compañía en un comunicado.

Desde la perspectiva empresarial, el movimiento tiene una lectura concreta: Costa Rica pasa a tener acceso directo y oficial a una marca global de maquinaria pesada, con una estructura local de atención que incluye repuestos originales, técnicos certificados por el fabricante y garantía respaldada sin intermediarios.

Ese punto no es menor para sectores intensivos en capital y operación continua, como construcción, industria, agricultura y puertos, donde la disponibilidad de soporte técnico y la velocidad de respuesta en posventa suelen pesar tanto como el precio de adquisición del equipo.