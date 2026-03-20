Costa Rica: Exportaciones de bienes crecieron 21,6 % en 2025

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El régimen de Zona Franca lideró el valor de las exportaciones de bienes de Costa Rica, con US$19.267 millones. Por su parte, el régimen definitivo fue el de mayor valor de importación de bienes con US$19.508 millones, señala el INEC.

Por revistaeyn.com Las exportaciones de Costa Rica alcanzaron un valor aduanero superior a los US$26.568 millones, aumentando en un 21,61 % en relación con el valor exportado en 2024. En el caso de las importaciones de bienes, el valor aduanero alcanzó US$27.431 millones, reporta el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). En comparación con el valor total de importación del 2024, se presentó una variación negativa del 3,43 %. En suma, la balanza comercial de Costa Rica para el 2025 tuvo un déficit equivalente a US$863 millones.

El régimen de Zona Franca lideró el valor de las exportaciones de bienes de Costa Rica, con US$19.267 millones. Por su parte, el régimen definitivo fue el de mayor valor de importación de bienes con US$19.508 millones, señala el INEC. La jurisdicción de la Aduana Santamaría representó la principal puerta tanto para las exportaciones como para las importaciones de bienes del país, en el periodo. En el caso de las exportaciones de bienes agrupó el 45,76 % del valor aduanero total (US$12.158 millones), mientras que para las importaciones de bienes correspondió al 45,83 % del valor de importación (US$12.574 millones). Los principales productos de exportación costarricenses fueron los instrumentos y aparatos de medicina (jeringas y catéteres, dispositivos médicos y artículos de prótesis), los circuitos integrados y las piñas tropicales frescas; agrupando más del 50 % del valor aduanero en el periodo.