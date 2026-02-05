DFAC DONGFENG y Global Parts Costa Rica firman alianza comercial

Empresas & Management

Global Parts Costa Rica forma parte de Grupo HL, un conglomerado reconocido en la región que integra empresas como Transportes HL, con amplia trayectoria en soluciones de transporte y logística.

Por revistaeyn.com DFAC DONGFENG y Global Parts Costa Rica asume como subdistribuidor oficial de la marca en Aguas Zarcas y distribuidor autorizado de toda su línea comercial en la zona norte de Costa Rica. Global Parts Costa Rica forma parte de Grupo HL, un conglomerado reconocido en la región que integra empresas como Transportes HL, con amplia trayectoria en soluciones de transporte y logística.

Esta colaboración responde a una visión compartida: acercar soluciones de movilidad robustas, eficientes y tecnológicamente avanzadas a los sectores productivos que sostienen la economía regional. La Zona Norte de Costa Rica se caracteriza por su dinamismo en actividades como la agroindustria, el comercio, la logística y el transporte. En este contexto, la alianza permite ampliar el acceso a vehículos comerciales diseñados para alto desempeño, mayor eficiencia operativa y un mejor retorno para los negocios que dependen de confiabilidad y potencia en su operación diaria. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción. Newsletter Suscríbase a nuestra newsletter para recibir nuestras novedades. Introduzca su dirección de e-mail para suscribirse Introduce tu dirección de e-mail para suscribirte. Ej.: abc@xyz.com SUSCRIBIRSE