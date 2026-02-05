DFAC DONGFENG y Global Parts Costa Rica firman alianza comercial

Por revistaeyn.com
DFAC DONGFENG y Global Parts Costa Rica asume como subdistribuidor oficial de la marca en Aguas Zarcas y distribuidor autorizado de toda su línea comercial en la zona norte de Costa Rica.
Global Parts Costa Rica forma parte de Grupo HL, un conglomerado reconocido en la región que integra empresas como Transportes HL, con amplia trayectoria en soluciones de transporte y logística.
Esta colaboración responde a una visión compartida: acercar soluciones de movilidad robustas, eficientes y tecnológicamente avanzadas a los sectores productivos que sostienen la economía regional.
La Zona Norte de Costa Rica se caracteriza por su dinamismo en actividades como la agroindustria, el comercio, la logística y el transporte. En este contexto, la alianza permite ampliar el acceso a vehículos comerciales diseñados para alto desempeño, mayor eficiencia operativa y un mejor retorno para los negocios que dependen de confiabilidad y potencia en su operación diaria.
Más allá de la expansión geográfica, la incorporación de Global Parts refuerza el respaldo de marca y la cercanía con los clientes, al ofrecer atención especializada, acompañamiento técnico y una operación alineada a las exigencias actuales del mercado.
Con este paso, DFAC DONGFENG consolida su estrategia regional apostando por la innovación aplicada al negocio, el fortalecimiento de alianzas locales y una propuesta de valor centrada en desempeño, eficiencia y crecimiento sostenible para Costa Rica.