Harland Medical Systems inaugura sede global en Costa Rica

Por revistaeyn.com
Harland Medical Systems, una compañía de recubrimiento hidrofílico de dispositivos médicos (Coatings 360) anunció la apertura de su primera planta en Costa Rica, uniéndose a sus operaciones existentes en Estados Unidos, Irlanda e Israel.
La nueva instalación, ubicada en Green Park, establece un centro que iniciará proporcionando los servicios de recubrimientos (Coating Services) y soporte técnico regional para sus clientes.
El movimiento busca mantener la cercanía con sus clientes mejorando su experiencia a través de tiempos adecuados de respuesta brindando soporte regional y de entrega inmediata a los principales fabricantes de dispositivos médicos que ya operan en el país
Harland Medical se especializa en el recubrimiento de dispositivos médicos, los cuales, al ser “water absorbing” (absorbentes de agua), se vuelven resbaladizos para facilitar los procedimientos mínimamente invasivos.
La producción que Harland Medical Systems desarrollará en Costa Rica está diseñada para producciones de alto volumen y servirá para suplir a diversos sectores clave de la industria médica, como neurología, cardiología, oftalmología, urología, ortopedia, entre otros.
La nueva sede, con un tamaño superior a los 1.200 metros cuadrados, operará como una empresa de servicios y se centrará en tres funciones principales iniciales: Servicio de Recubrimiento Hidrofílico: recubrimiento de componentes médicos que los clientes envían; Distribución de Materiales de Recubrimiento: suministro local del químico; y Soporte Técnico Regional: asistencia regional para las máquinas de recubrimiento y testeo que Harland fabrica.
La operación se caracteriza por ser rápida y flexible para ajustarse a las necesidades del mercado, con capacidad de expansión para incorporar otros elementos de su oferta global "Coatings 360" en el futuro. Como parte de esta expansión futura, la compañía espera ofrecer servicios de laboratorio y testeo.
En el ámbito de la sostenibilidad, la empresa ha implementado un programa de reciclaje y contratado a un proveedor local, para el manejo responsable de sus desechos químicos, cumpliendo con la normativa local.
"La principal razón para aperturar la operación en Costa Rica fue para apoyar a clientes ya existentes con operaciones en el país. Estamos buscando constantemente nuevas oportunidades y estamos abiertos a trabajar con cualquier empresa que necesite recubrimientos o soporte. Nuestro enfoque es la solución al cliente, ofreciendo atención y soporte, incluso a empresas que no usen nuestros químicos o máquinas, lo cual es un punto clave a destacar en una industria que suele ser muy cerrada", dijo Joe Anderson, Gerente Global de Marketing de Harland Medical Systems
Harland Medical Systems se fundó en 2003 en Minnesota. Estados Unidos y se especializa en recubrimientos para dispositivos médicos, con el fin de hacerlos más resbaladizos para procedimientos mínimamente invasivos.