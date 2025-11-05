Harland Medical Systems inaugura sede global en Costa Rica

Empresas & Management

La producción que Harland Medical Systems desarrollará en Costa Rica está diseñada para producciones de alto volumen y servirá para suplir a diversos sectores clave de la industria médica, como neurología, cardiología, oftalmología, urología, ortopedia, entre otros.

Por revistaeyn.com Harland Medical Systems, una compañía de recubrimiento hidrofílico de dispositivos médicos (Coatings 360) anunció la apertura de su primera planta en Costa Rica, uniéndose a sus operaciones existentes en Estados Unidos, Irlanda e Israel. La nueva instalación, ubicada en Green Park, establece un centro que iniciará proporcionando los servicios de recubrimientos (Coating Services) y soporte técnico regional para sus clientes.

El movimiento busca mantener la cercanía con sus clientes mejorando su experiencia a través de tiempos adecuados de respuesta brindando soporte regional y de entrega inmediata a los principales fabricantes de dispositivos médicos que ya operan en el país Harland Medical se especializa en el recubrimiento de dispositivos médicos, los cuales, al ser “water absorbing” (absorbentes de agua), se vuelven resbaladizos para facilitar los procedimientos mínimamente invasivos. La producción que Harland Medical Systems desarrollará en Costa Rica está diseñada para producciones de alto volumen y servirá para suplir a diversos sectores clave de la industria médica, como neurología, cardiología, oftalmología, urología, ortopedia, entre otros. La nueva sede, con un tamaño superior a los 1.200 metros cuadrados, operará como una empresa de servicios y se centrará en tres funciones principales iniciales: Servicio de Recubrimiento Hidrofílico: recubrimiento de componentes médicos que los clientes envían; Distribución de Materiales de Recubrimiento: suministro local del químico; y Soporte Técnico Regional: asistencia regional para las máquinas de recubrimiento y testeo que Harland fabrica.