Importación de maquinaria Caterpillar en Costa Rica tuvo un crecimiento de 78 % en 2025

El dinamismo estuvo estrechamente ligado a la ejecución y reactivación de obras en distintas regiones del territorio costarricense.

Por revistaeyn.com El mercado costarricense de maquinaria pesada cerró 2025 con cifras que evidencian un repunte marcado en la actividad constructiva. En ese escenario, la firma estadounidense Caterpillar se colocó a la cabeza de las importaciones del sector, impulsada por una mayor demanda asociada a proyectos de infraestructura pública y privada. De acuerdo con registros oficiales, al país ingresaron más de 400 equipos vinculados a esta marca a lo largo del año, un volumen que implicó un crecimiento interanual del 78 %.

El dinamismo estuvo estrechamente ligado a la ejecución y reactivación de obras en distintas regiones del territorio costarricense. Iniciativas viales, desarrollos inmobiliarios, proyectos energéticos y actividades productivas generaron un entorno favorable para la renovación y ampliación de flotas por parte de constructoras y contratistas. El incremento en la importación de equipos pesados refleja una mayor intensidad en trabajos de movimiento de tierra, excavación y acondicionamiento de terrenos. Entre los segmentos que más crecieron destacaron las retroexcavadoras, cuyo ingreso al país se disparó un 130 % en comparación con el año anterior. Este tipo de maquinaria resulta esencial para tareas de carga y excavación en proyectos de diversa escala. También sobresalieron las excavadoras hidráulicas, con un aumento del 87 %, así como las miniexcavadoras, que registraron un alza del 89 %. Estas últimas son especialmente demandadas en obras urbanas y en espacios reducidos, donde la precisión y maniobrabilidad son determinantes.