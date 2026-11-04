Costa Rica: Lanzan programa de certificaciones para capacidades que demanda la industria

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El programa reúne a PROCOMER, el sector empresarial, la academia y la Alianza Empresarial para el Desarrollo (AED) en una iniciativa que contempla certificaciones de tres a seis meses en áreas como diseño de semiconductores, Data & Analytics e Inteligencia Artificial Aplicada.

Por revistaeyn.com Costa Rica lanzó “Skill Forward: Talento calificado para la industria de Semiconductores y el sector de Servicios Corporativos y Alta Tecnología”, una iniciativa que conecta las necesidades del sector productivo con procesos ágiles de formación especializada. Cada certificación dura de tres a seis meses, otorga valor inmediato en el mercado laboral y habilita al profesional para continuar con la siguiente, construyendo un perfil especializado sin abandonar su trayectoria laboral.

El modelo se desarrolla mediante una alianza entre PROCOMER; el sector empresarial, con el apoyo de Intel, CamSCAT y AFZ; AED, y la academia. PROCOMER administra el incentivo público que financia la mayor parte de la formación. Las empresas afiliadas a la Cámara de Servicios Corporativos de Alta Tecnología (CamSCAT), Intel como líder del sector de semiconductores y AFZ como socio patrocinador y representante del sector de Zonas Francas, identifican y validan las capacidades requeridas y realizan un aporte complementario. La academia diseña, imparte y certifica los programas y AED facilita la articulación con el sector empresarial y la incorporación de nuevas empresas y sectores interesados en replicar el modelo. "Skill Forward convierte esa prioridad en una acción concreta, dando respuesta ágil a las necesidades reales de sectores de alto valor agregado. Además, crea un modelo escalable, que puede replicarse en más empresas e industrias para acompañar la evolución y sofisticación de las operaciones que se desarrollan en Costa Rica”, afirmó Laura López, Gerente General de PROCOMER.