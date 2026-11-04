Costa Rica: Lanzan programa de certificaciones para capacidades que demanda la industria

Por revistaeyn.com
Costa Rica lanzó “Skill Forward: Talento calificado para la industria de Semiconductores y el sector de Servicios Corporativos y Alta Tecnología”, una iniciativa que conecta las necesidades del sector productivo con procesos ágiles de formación especializada.
Cada certificación dura de tres a seis meses, otorga valor inmediato en el mercado laboral y habilita al profesional para continuar con la siguiente, construyendo un perfil especializado sin abandonar su trayectoria laboral.
El modelo se desarrolla mediante una alianza entre PROCOMER; el sector empresarial, con el apoyo de Intel, CamSCAT y AFZ; AED, y la academia. PROCOMER administra el incentivo público que financia la mayor parte de la formación. Las empresas afiliadas a la Cámara de Servicios Corporativos de Alta Tecnología (CamSCAT), Intel como líder del sector de semiconductores y AFZ como socio patrocinador y representante del sector de Zonas Francas, identifican y validan las capacidades requeridas y realizan un aporte complementario.
La academia diseña, imparte y certifica los programas y AED facilita la articulación con el sector empresarial y la incorporación de nuevas empresas y sectores interesados en replicar el modelo.
"Skill Forward convierte esa prioridad en una acción concreta, dando respuesta ágil a las necesidades reales de sectores de alto valor agregado. Además, crea un modelo escalable, que puede replicarse en más empresas e industrias para acompañar la evolución y sofisticación de las operaciones que se desarrollan en Costa Rica”, afirmó Laura López, Gerente General de PROCOMER.
Skill Forward nació en el sector de semiconductores, desde Intel Costa Rica, con una especialización en Diseño de Semiconductores que incluye 4 certificaciones. A la fecha se han certificado 60 profesionales en Very Large Scale Integration (VLSI), y está en curso la siguiente certificación en Advanced Analog and Digital Circuits, validando el modelo para conectar las necesidades de las empresas con el desarrollo de talento nacional.
A partir de esta experiencia, Skill Forward avanza su expansión y replica hacia servicios corporativos y alta tecnología. CAMSCAT (Cámara de Servicios Corporativos de Alta Tecnología) impulsando esta fase en conjunto con America Free Zone (AFZ) identificando nuevas necesidades de talento en empresas del sector, con una meta de 40 profesionales.
Las empresas identifican competencias, apoyan el desarrollo de los programas y los validan; la academia aporta diseño curricular, formación y certificación; AED fortalece la articulación empresarial; y PROCOMER, mediante su incentivo, habilita el acceso a estos procesos de especialización y facilita que el modelo pueda extenderse hacia nuevas actividades productivas.
"Para AED, el desarrollo del talento nacional es también una apuesta por la sostenibilidad del país: crecer generando oportunidades reales de empleo calificado es la forma más sólida de construir una economía que se sostenga en el tiempo. Skill Forward es exactamente el tipo de iniciativa que, desde la Alianza, buscamos impulsar y ayudar a escalar hacia nuevas empresas y sectores", señala Ramón Mendiola, Presidente de AED.