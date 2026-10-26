Empresas deben anticipar la contratación de talento logístico ante la temporada alta de ventas

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De acuerdo con investigaciones de ManpowerGroup, siete de cada 10 empleadores de los sectores de comercio y logística tienen dificultades para cubrir sus vacantes, una situación que puede limitar la respuesta de las compañías.

Por revistaeyn.com La preparación del talento humano se perfila como uno de los principales desafíos para las empresas de logística y comercio ante la llegada de la temporada alta de ventas de fin de año. La capacidad para incorporar personal con rapidez, sin comprometer la calidad ni la continuidad operativa, puede marcar la diferencia durante los períodos de mayor demanda. De acuerdo con investigaciones de ManpowerGroup, siete de cada 10 empleadores de los sectores de comercio y logística tienen dificultades para cubrir sus vacantes, una situación que puede limitar la respuesta de las compañías cuando aumenta el volumen de pedidos y se acortan los tiempos de entrega.

“Preparar el talento con anticipación puede ser tan importante como preparar inventario, transporte o tecnología”, señala la firma, al advertir que la falta de personal en los centros de distribución puede generar demoras, sobrecarga de los equipos y dificultades para cumplir con los compromisos de entrega. Ante este panorama, la planificación de las contrataciones debe comenzar antes de que se intensifique la actividad comercial. Las empresas necesitan estimar cuánto crecerá la demanda, durante cuánto tiempo, cuáles centros de trabajo requerirán refuerzos y qué cantidad de colaboradores será necesaria para mantener el ritmo de las operaciones.

Especialización y planificación

El reto no consiste únicamente en contratar más personas, sino en incorporar perfiles que conozcan las dinámicas de las operaciones logísticas y puedan adaptarse rápidamente a las funciones asignadas. Una contratación apresurada, sin una estrategia definida, puede traducirse en mayor rotación, períodos de adaptación más prolongados y dificultades para mantener los estándares de servicio. En ese contexto, ManpowerGroup destaca la importancia de contar con equipos especializados en reclutamiento para logística y manufactura, capaces de responder a distintos volúmenes de contratación sin que las empresas deban construir desde cero esa capacidad cada vez que aumenta la demanda. “La urgencia por contratar no puede guiar las acciones”, sostiene la compañía, que plantea la necesidad de combinar velocidad de respuesta con planificación, cumplimiento normativo y seguridad en los centros de trabajo.