Costa Rica impulsa una nueva demanda de talento digital y empresarial

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Entre las competencias requeridas en Costa Rica destacan los conocimientos digitales y los idiomas, además del liderazgo, la comunicación, la resolución de problemas y la capacidad para responder a escenarios cambiantes.

Por revistaeyn.com El dinamismo de la economía costarricense está modificando las competencias que las empresas buscan al incorporar nuevos profesionales. El avance de las exportaciones, la expansión de los servicios y el desarrollo de actividades con mayor contenido tecnológico están impulsando la necesidad de talento capaz de interpretar mercados, gestionar recursos, trabajar con datos, dirigir equipos y convertir información en decisiones estratégicas. Este escenario abre oportunidades para las ciencias empresariales, una formación que mantiene su carácter transversal y que puede aplicarse en industrias tan diversas como banca, comercio, tecnología, servicios corporativos, compañías multinacionales y emprendimientos.

Los datos reflejan la magnitud de este cambio. Según la Encuesta Continua de Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en el primer trimestre de 2026 el 71,8% de las personas ocupadas en Costa Rica laboraba en actividades de comercio y servicios, alrededor de 1,55 millones de trabajadores. A este comportamiento se suma el desempeño del sector exportador. La Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER) reportó que las exportaciones de bienes aumentaron 14 % en 2025, hasta alcanzar US$22.731 millones. El crecimiento económico también está redefiniendo las habilidades que acompañan a una carrera profesional. PROCOMER señaló en junio de 2026 que 10.349 personas habían participado durante los últimos tres años en programas de capacitación financiados mediante su Incentivo para el Desarrollo de Talento Humano. Entre las competencias requeridas destacan los conocimientos digitales y los idiomas, además del liderazgo, la comunicación, la resolución de problemas y la capacidad para responder a escenarios cambiantes.