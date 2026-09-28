Costa Rica: OPIA se incorpora a Integra Testing Services

Con más de 19 años de operación, OPIA atiende a más de 200 clientes en 18 países de las Américas y el Caribe, en industrias de alta exigencia regulatoria como farmacéutica, dispositivos médicos, semiconductores, biotecnología, procesamiento de alimentos y salud.

OPIA, empresa costarricense especializada en pruebas, ajuste y balance (TAB), comisionamiento (Cx) y certificación de ambientes controlados, anunció su incorporación a Integra Testing Services, LLC, uno de los proveedores independientes más grandes de estos servicios a nivel internacional.

La alianza amplía el acceso a recursos técnicos adicionales, experiencia especializada, herramientas avanzadas y mejores prácticas de industria.



Para los clientes actuales, la operación diaria, los compromisos contractuales y los términos de servicio permanecen sin variación, con los mismos contactos de siempre. Luis Chinchilla continúa como Gerente General.

"Esta alianza nos da más recursos y más oportunidades de desarrollo profesional para nuestra gente, con la certeza de que nuestros clientes seguirán recibiendo el mismo nivel de servicio, ahora respaldado por una plataforma internacional", afirmó Luis Chinchilla, Gerente General de OPIA, an Integra Testing Company.

"Que una plataforma internacional apueste por una empresa costarricense para proyectarse hacia la región confirma la profundidad de nuestro ecosistema de proveeduría especializada. Desde CINDE felicitamos a OPIA y a su equipo", señaló Marianela Urgellés, Directora General de CINDE.