E&N llevó "El Valor de la Confianza" a Expo Imagen 2026 en Honduras

Por: Revistaeyn.com

"Las marcas compiten por atención, pero las marcas valiosas compiten por confianza".

Con esa idea, Arturo Gálvez, ejecutivo senior de Marketing de Estrategia & Negocios (E&N), abrió su ponencia "La confianza lo es todo" en Expo Imagen 2026, celebrada en Tegucigalpa el 24 y 25 de septiembre.

Ante un público dedicado a hacer visibles, recordadas y elegidas a las marcas, Gálvez planteó una pregunta que va más allá de la publicidad: ¿por qué confía una persona en una empresa, un líder o una marca?

Su exposición llevó a uno de los principales foros de la industria hondureña la esencia de El Valor de la Confianza, la investigación que E&N desarrolla junto con DATOS Group y PIZZOLANTE.

Expo Imagen 2026 reunió en el Centro de Convenciones del Hotel Honduras Maya a empresas, agencias, medios y profesionales de la comunicación comercial. Su agenda combinó exhibición, talleres y conferencias sobre los cambios que atraviesan la publicidad y el mercadeo.

En ese escenario, la intervención de E&N propuso mirar más allá de la atención que consigue una campaña y examinar la relación que una marca sostiene después con las personas.

Gálvez recordó que detrás de cada clic, conversación o compra hay alguien que espera soluciones, seguridad y vínculos significativos.

Desde esa perspectiva, explicó las cinco dimensiones que aborda la investigación: la confianza conductual, asociada con el cumplimiento; la afectiva, con la percepción de cercanía; la cognitiva, con la experiencia y el conocimiento; la tecnológica, con la seguridad de los datos y los procesos; y la social, con los valores compartidos.

La distinción tiene consecuencias para el negocio. Según expuso, la confianza puede influir en la disposición a probar nuevos productos, recomendar o defender una marca, pagar más por ella y volver a elegirla. De allí que construirla involucre tanto al mercadeo como a la experiencia del cliente, el liderazgo y la conducta diaria de la organización.

"Las marcas no necesitan ser perfectas. Necesitan ser creíbles", sostuvo.

La cuarta edición de El Valor de la Confianza superó las 5.900 encuestas y profundizó la lectura de la reputación empresarial en seis países centroamericanos.

Sus resultados ya habían convocado a líderes de la región en las cumbres empresariales realizadas en Guatemala y Honduras. La llegada a Expo Imagen extendió ese diálogo a otro público decisivo: quienes diseñan mensajes, experiencias y estrategias para conectar a las empresas con sus consumidores.

La plataforma desarrollada por E&N, DATOS Group y PIZZOLANTE recibió además un Silver Stevie® Award en los International Business Awards® 2026, en la categoría Thought Leadership Campaign – Business Services.

El reconocimiento acompaña un recorrido regional en el que la investigación encuentra nuevos espacios para discutir qué sostiene la credibilidad de empresas e instituciones.

En Expo Imagen, esa conversación llegó a la industria que trabaja todos los días por captar la atención del público.

Gálvez la cerró con un desafío para sus profesionales: construir grandes marcas exige también líderes y equipos capaces de inspirar confianza.

Para E&N, llevar la investigación a estos foros forma parte de una apuesta más amplia: difundir una cultura de coherencia, responsabilidad y vínculos duraderos como base para negocios sostenibles.