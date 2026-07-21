¿Cómo deciden las empresas dónde expandirse? Siete claves para políticas públicas

Por: Revistaeyn.com (Con información de McKinsey & Co)
La competitividad de un país ya no se mide solamente por cuánto produce, sino por cuánto se invierte dentro de su territorio en la construcción de fábricas, infraestructura, maquinaria y equipo, bases de datos, tecnología e I+D.
Cada nueva fábrica, sede corporativa o centro de investigación que una empresa coloca en un país, ayuda a fortalecer la capacidad productiva de ese territorio, así que entre más proyectos se instalen en una economía, mayor será la señal de que el lugar ofrece condiciones atractivas para crecer.
La más reciente investigación de McKinsey & Company sobre Competitividad e Inversión Productiva, determina la importancia de la inversión doméstica y cómo hacer para potenciarla.
La investigación de McKinsey identifica discrepancias entre las principales economías.
China invierte anualmente alrededor de US$4,4 billones en activos productivos netos, más de tres veces la inversión neta combinada de Europa y Estados Unidos, donde suele ser al menos un 50% más costoso producir o desarrollar proyectos.
Estas variaciones obedecen a varios factores, como por ejemplo, la crisis energética, los costos de construcción y la velocidad para desarrollar productos o escalar la producción.
También las diferencias salariales, ya que, en Europa o Estados Unidos, un profesional gana entre tres y cinco veces más que uno en Asia, manteniendo niveles muy similares de producción.
Se trata de innovación, no sólo de costos
Para mejorar la inversión productiva cada país necesitará especializarse e innovar, en lugar de solo competir por costos.
No se trata de reducir salarios sino de mejorar el entorno donde se desarrollan las inversiones.
McKinsey identificó siete ajustes que los países pueden implementar:
1. Reducir el costo y el tiempo de la construcción, estandarizando proyectos y acelerando permisos.
2. Automatizar procesos y capacitar talento para producir más con la misma fuerza laboral.
3. Ampliar la oferta energética y la disponibilidad para la industria
4. Reducir el tiempo para ejecutar proyectos, simplificando trámites y mejorando la coordinación con autoridades.
5. Mejorar las condiciones de financiamiento para facilitar el acceso a capital.
6. Utilizar políticas públicas que incluyan incentivos, subsidios y marcos regulatorios que incentiven la productividad.
7. Especializarse y concentrar recursos donde existan ventajas reales.
¿Cómo y dónde se está materializando la inversión productiva?
La inversión se ha estancado en Europa, ha cambiado de orientación en Estados Unidos y se ha acelerado de forma notable en China.
Estados Unidos está incrementando la inversión en industrias estratégicas como IA, semiconductores, energía y manufactura avanzada, combinando inversión privada con incentivos públicos para atraer o retener la producción.
Por su parte, Europa se ha desacelerado, enfrentando mayores costos energéticos, fragmentación regulatoria y menor dinamismo empresarial.
China lidera la inversión total, ya que más del 90% de toda la inversión productiva es financiada con ahorro interno del país, mantiene niveles elevados de inversión en manufactura, tecnologías avanzadas y capacidades industriales y continúa ampliando su base productiva a gran escala.
Del lado de las economías emergentes, los resultados son desiguales.
Algunos están aprovechando la relocalización de cadenas de suministro para atraer nuevas inversiones manufactureras e industriales o se están especializando en ciertos segmentos.
Costa Rica por ejemplo, destaca por ser un competidor fuerte en ensamblaje de semiconductores y también de dispositivos médicos, donde alberga varias de las principales empresas multinacionales del sector de tecnología médica a nivel mundial.
En el sector de servicios de tercerización, compite con su talento calificado con otros países como México y Colombia.
La gran oportunidad para América Latina consiste en convertir sus ventajas estructurales, como la disponibilidad de energía renovable, la riqueza en minerales críticos y costos laborales más competitivos, en mayores niveles de inversión productiva.