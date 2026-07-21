¿Cómo deciden las empresas dónde expandirse? Siete claves para políticas públicas

Por: Revistaeyn.com (Con información de McKinsey & Co)

La competitividad de un país ya no se mide solamente por cuánto produce, sino por cuánto se invierte dentro de su territorio en la construcción de fábricas, infraestructura, maquinaria y equipo, bases de datos, tecnología e I+D.

Cada nueva fábrica, sede corporativa o centro de investigación que una empresa coloca en un país, ayuda a fortalecer la capacidad productiva de ese territorio, así que entre más proyectos se instalen en una economía, mayor será la señal de que el lugar ofrece condiciones atractivas para crecer.

La más reciente investigación de McKinsey & Company sobre Competitividad e Inversión Productiva, determina la importancia de la inversión doméstica y cómo hacer para potenciarla.

La investigación de McKinsey identifica discrepancias entre las principales economías.

China invierte anualmente alrededor de US$4,4 billones en activos productivos netos, más de tres veces la inversión neta combinada de Europa y Estados Unidos, donde suele ser al menos un 50% más costoso producir o desarrollar proyectos.

Estas variaciones obedecen a varios factores, como por ejemplo, la crisis energética, los costos de construcción y la velocidad para desarrollar productos o escalar la producción.

También las diferencias salariales, ya que, en Europa o Estados Unidos, un profesional gana entre tres y cinco veces más que uno en Asia, manteniendo niveles muy similares de producción.