Panamá licita la compra de 60 autobuses por US$9,6 millones

Transporte Masivo de Panamá S.A o MiBus abrió a licitación la compra de hasta 60 autobuses medianos a diésel por un monto de US$9,6 millones para fortalecer su flota, que sirve a la capital y el aledaño distrito de San Miguelito.

El pliego de cargos de la licitación se encuentra en el portal Panamá Compra. El mismo establece que la reunión previa y de homologación está programada para el próximo 18 de septiembre de forma virtual, mientras que la presentación y apertura de propuestas se realizará el 20 de octubre de este año.

MisBus indicó en un comunicado que esta nueva licitación representa una inversión de US$9,6 millones para "ampliar la capacidad de transporte con buses más seguros, accesibles, cómodos y amigables con el ambiente, gracias a su motor diésel Euro V, que cumple con altos estándares internacionales de reducción de emisiones".